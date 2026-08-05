¿Se va Vinícius Júnior del Real Madrid? La desaparición de su Instagram dispara los rumores

El perfil del futbolista brasileño Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, apareció este miércoles sin fotografías, publicaciones ni imagen de perfil en su cuenta oficial de Instagram, lo que generó incertidumbre entre los aficionados en medio de las conversaciones sobre una posible renovación de su contrato con el club español.

El delantero regresó el lunes a los entrenamientos bajo las órdenes del nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, después de su participación con la selección de Brasil en la Copa del Mundo del 2026, disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

Vinícius tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2027. Sin embargo, las negociaciones para una posible ampliación de su vínculo continúan y, hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial que confirme una renovación.

En las últimas semanas también surgieron versiones de prensa que apuntan a un presunto interés del Arsenal de Inglaterra en fichar al atacante brasileño, situación que ha incrementado la atención sobre las negociaciones entre el jugador y el club.

La desaparición de todo el contenido de su cuenta de Instagram provocó múltiples especulaciones en las redes sociales. No obstante, ni Vinícius ni su entorno han explicado si la medida fue tomada de manera voluntaria o si la cuenta pudo haber sido víctima de un problema de seguridad informática.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr REMOVED ALL posts and his profile picture from IG. pic.twitter.com/5A7iCz6XZ2 — Madrid Zone (@theMadridZone) August 5, 2026

Mientras tanto, el futbolista mantiene activa su cuenta en X y continúa enfocado en la preparación de la nueva temporada con el Real Madrid. Hasta este miércoles, Vinícius Júnior no ha renovado su contrato con el conjunto blanco y las conversaciones continúan.