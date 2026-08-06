Vinícius Júnior renueva con el Real Madrid hasta 2032 y pone fin a los rumores sobre su futuro

El delantero brasileño Vinícius Júnior renovó este miércoles su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, informó el club, que lo calificó como "uno de los jugadores más importantes de una de las etapas más exitosas" de su historia.

El contrato del atacante vencía en junio de 2027, por lo que el conjunto blanco buscaba asegurar su continuidad antes de que pudiera negociar como agente libre con otro club.

"Vinícius Jr. llegó al Real Madrid en julio de 2018, con 18 años. En sus ocho temporadas defendiendo nuestra camiseta ha disputado 375 partidos, en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos: 2 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España", recordó el club.

El Real Madrid también destacó que el brasileño marcó en las dos finales de la Liga de Campeones que conquistó el equipo (2022 y 2024), además de haber recibido el premio The Best de la Fifa en 2024, integrar el Once Mundial de la Fifa ese mismo año y formar parte del equipo ideal de la temporada de la Liga de Campeones en 2022, 2023 y 2024.

Vinícius se reincorporó a la pretemporada del Real Madrid el lunes, después de disfrutar de unas vacaciones tras su participación con Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Este miércoles entrenó junto con sus compañeros, mientras los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat ultimaban los detalles de una negociación que concluyó con la renovación del futbolista.