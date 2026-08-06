¿Qué se sabe sobre la muerte del futbolista del SC Villa David Owori en Uganda?

El futbolista ugandés David Owori, de 27 años, integrante de la selección de Uganda y capitán del SC Villa, uno de los clubes más importantes del país, murió este miércoles tras ser atacado por hombres no identificados en Kampala, confirmó su equipo.

"El SC Villa Football Club lamenta profundamente confirmar el fallecimiento de su capitán, David Owori, tras un brutal ataque perpetrado por individuos desconocidos", señaló el club en un comunicado, en el que también se comprometió a acompañar a la familia y garantizar que el jugador reciba una despedida digna.

El club describió a Owori como "un jugador valioso, un líder y un verdadero servidor del deporte, cuya pérdida es profundamente sentida tanto por el club como por la nación".

"Instamos a las agencias de seguridad y a las fuerzas del orden competentes a que persigan, detengan y lleven ante la justicia, con carácter urgente, a los autores de este crimen atroz", añadió.

El centrocampista falleció en un centro asistencial de Kampala tras "sufrir una emboscada a manos de delincuentes, cerca de su domicilio, lo que le provocó heridas que ponían en riesgo su vida", declaró a medios locales el portavoz del club, Asan Kasingye.

La Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda (FUFA) también lamentó la muerte del futbolista. "David no era solo un futbolista. Era un líder y una fuente de inspiración para toda una generación (...) Hemos perdido a un hijo, a un líder y a una estrella. Su luz, tanto dentro como fuera del campo, nunca será olvidada", expresó la federación.

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RIP COLGATE pic.twitter.com/bp7WtbX5Vm — SC Villa (@SCVillaJogoo) August 6, 2026

Owori regresó en 2023 al SC Villa para una segunda etapa, después de jugar dos temporadas en Europa con el Vélez CF, de España, y el Utsiktens BK, de Suecia.

Su muerte provocó numerosas reacciones de pesar e indignación en las redes sociales, donde muchos usuarios denunciaron el aumento de la criminalidad en las calles de Kampala.

Mourners, including footballers, coaches, fans and others, have gathered at St. Peter's Church, Nsambya for the prayers of now former SC Villa captain, David Owori, who was killed by unknown assailants on Wednesday. #NBSportThePavilion #NBSportUpdates 📸 @1_cabella pic.twitter.com/4vJgIfTFLq — NBS Sport (@NBSportUg) August 6, 2026

El Parlamento de Uganda también le rindió homenaje con un minuto de silencio. El vicepresidente del organismo, Thomas Tayebwa, pidió que "se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, que se haga justicia para la familia y que el Gobierno revise los problemas de seguridad que afectan a muchos ugandeses".

La muerte de Owori ocurrió pocas semanas después del fallecimiento del rugbista ugandés Sydney Gongodyo, asesinado en junio en Kampala tras ser asaltado y acusado falsamente de haber cometido un robo.

Ante esta situación, el Consejo Nacional del Deporte (NCS) de Uganda lamentó en la red social X que "el deporte ugandés se ha visto golpeado últimamente por muchas tragedias de este tipo" y pidió "justicia" y "una solución duradera".