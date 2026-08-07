“Que renuncie ya”: Noruega aumenta la presión sobre Gianni Infantino en medio de la crisis de la Fifa

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) pidió este viernes la renuncia inmediata del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, al considerar que perdió la confianza del futbol internacional por la crisis generada por su proyecto, posteriormente retirado, de abrir a la inversión privada parte de la gestión comercial de los Mundiales.

"No hay vuelta atrás para Gianni Infantino. El futbol internacional está muy dividido y debemos aprovechar la ocasión para unirnos. Le pedimos al presidente de la Fifa que renuncie ya", afirmó en conferencia de prensa la presidenta de la NFF, Lisa Klaveness, al finalizar la reunión mensual del organismo.

Klaveness calificó la situación como una "crisis profunda" y anunció que presentó una nueva queja ante el Comité de Ética de la Fifa por la creación del Premio de la Paz, entregado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros asuntos.

La presidenta de la federación noruega también pidió revisar las reformas que Infantino anunció cuando asumió la presidencia de la Fifa en 2016. "No es solo que no se hayan implementado las reformas, sino que en realidad ha habido un retroceso", afirmó.

Tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la Fifa anunció una propuesta para vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial que pretendía crear para administrar las operaciones comerciales y las competiciones de la organización, entre ellas la Copa del Mundo.

Infantino retiró posteriormente el proyecto tras "escuchar atentamente a todas las partes".

Varias organizaciones del fútbol, entre ellas la UEFA, han cuestionado en los últimos días la gestión de Infantino, mientras que otras, como la Confederación Africana de Fútbol (CAF), reiteraron su apoyo.

Klaveness, presidenta de la NFF desde 2022, evitó referirse a las versiones que la señalan como posible candidata para suceder a Infantino. "Registramos esos nombres y que el mío haya sonado, pero no es en absoluto un tema. No tenemos motivo para comentar eso u otras candidaturas", afirmó.