Diomande, el niño que admiraba a Cristiano Ronaldo y ahora juega para honrar a su hermana

Yan Diomande, fichado por el Real Madrid para las siete próximas temporadas, es un delantero de velocidad, instinto goleador y gran desequilibrio que elige el feudo blanco como hizo Cristiano Ronaldo, su ídolo de la infancia, y que aspira a ser el mejor del mundo para cumplir la promesa que hizo a su hermana pequeña, fallecida en 2025.

El joven costamarfileño, que ha sido 14 veces internacional con su selección, incluyendo el pasado Mundial, llega al equipo blanco procedente del RB Leipzig después de desatar una guerra de pujas que obligó a todo un PSG a retirarse por unas exigencias de traspaso y salario "completamente desproporcionadas".

Un camino lleno de obstáculos

Sin embargo, Europa no siempre le quiso tanto. Pasó su etapa juvenil formándose en academias de Estados Unidos antes de probar con equipos como el Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos y Crystal Palace. Ninguno le dio la oportunidad.

Finalmente, Diomande debutó como profesional con el Leganés, precisamente ante el Real Madrid, el 29 de marzo de 2025. Como él mismo reconoció en una carta publicada en The Players' Tribune, Cristiano Ronaldo era su ídolo. Tras ese partido, intercambió su camiseta con Kylian Mbappé, quien ahora será su compañero.

Había llegado al club pepinero en noviembre de 2024, con apenas 18 años, y solo tres encuentros con el filial bastaron para convencer a Borja Jiménez de promoverlo al primer equipo.

No obstante, el recuerdo del debut quedó marcado por la tragedia. Semanas después recibió la noticia del fallecimiento de su hermana Roxane, de 15 años. Desde entonces, convirtió ese dolor en su mayor motivación: "Demostraré que tenías razón, o moriré en el intento".

El salto definitivo al Real Madrid

Terminó la temporada 2024/2025 con dos goles y una asistencia en diez partidos antes de ser traspasado al RB Leipzig por 20 millones de euros.

Con el conjunto alemán firmó una campaña brillante con 12 goles y nueve asistencias en 33 partidos de la Bundesliga, fue elegido mejor debutante del torneo y clasificó al Leipzig para la Liga de Campeones.

En el Mundial de 2026 fue elegido mejor jugador del partido ante Ecuador y dio una asistencia frente a Curazao. Su irrupción confirmó el interés del Real Madrid, que apuesta por una de las mayores promesas del futbol mundial. En 2026 también firmó con Roc Nation, la agencia fundada por Jay-Z, y con New Balance, un paso más en una carrera que busca honrar la memoria de Roxane.