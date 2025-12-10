Agónico gol de Alejandro Grimaldo le da el empate a Bayer Leverkusen

Un partidazo fue el que se vivió en el estadio BayArena con el empate a 2 goles entre B. Leverkusen y Newcastle, por la fecha 6 de la Champions.

Los goles del partido para el local los anotó Alejandro Grimaldo (42′ 2T) y Bruno Guimarães (12′ 1T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hicieron Anthony Gordon (5′ 2T, de penal) y Lewis Miley (28′ 2T).

Dos remates de Anthony Gordon terminaron impactando en el palo y el delantero de Newcastle United se quedó con las ganas.

El desempeño Ibrahim Maza lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Bayer Leverkusen efectuó 74 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Anthony Gordon. El atacante de Newcastle United brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 27 pases correctos.

El DT de B. Leverkusen, Kasper Hjulmand, presentó una disposición táctica 5-2-3 con Mark Flekken en el arco; Arthur, Jarell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba y Alejandro Grimaldo en la línea defensiva; Aleix García y Ibrahim Maza en el medio; y Malik Tillman, Ernest Poku y Patrik Schick en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Eddie Howe salió con una disposición táctica 4-3-3 con Aaron Ramsdale bajo los tres palos; Valentino Livramento, Malick Thiaw, Dan Burn y Lewis Hall en defensa; Bruno Guimarães, Sandro Tonali y Joelinton en la mitad de cancha; y Harvey Barnes, Nick Woltemade y Anthony Gordon en la delantera.

Serdar Gözübüyük fue el árbitro escogido para el partido en el estadio BayArena.

En la próxima fecha, B. Leverkusen visitará a Olympiacos y Newcastle jugará de local frente a PSV.

Cambios en Bayer Leverkusen

45′ 2T – Salió Patrik Schick por Christian Kofane

70′ 2T – Salió Ernest Poku por Nathan Tella

84′ 2T – Salió Malik Tillman por Claudio Echeverri

89′ 2T – Salió Arthur por Loic Bade

Amonestados en Bayer Leverkusen:

1′ 2T Ernest Poku (Conducta antideportiva) y 10′ 2T Aleix García (Conducta antideportiva)

Cambios en Newcastle United

59′ 2T – Salió Joelinton por Lewis Miley

77′ 2T – Salió Harvey Barnes por Jacob Murphy

91′ 2T – Salió Anthony Gordon por Jacob Ramsey

92′ 2T – Salió Nick Woltemade por Yoane Wissa

Amonestados en Newcastle United: