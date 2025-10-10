Agónico gol de Virgil Misidjan le da el empate a Surinam

Surinam no pudo en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed con Guatemala y empataron 1-1 durante la fecha 3 del grupo A .

A los 29 minutos del segundo tiempo, Guatemala ganaba con gol del delantero Darwin Lom, pero en el minuto 48 de la misma etapa, Virgil Misidjan puso la paridad para Surinam.

El desempeño Virgil Misidjan lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Surinam mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Darwin Lom. El atacante de Guatemala brilló al convertir 1 gol.

El DT de Surinam, Stanley Menzo, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Etienne Vaessen en el arco; Djavan Anderson, Stefano Denswil, Shaquille Pinas y Ridgeciano Haps en la línea defensiva; Justin Lonwijk, Kenneth Paal, Sheraldo Becker, Tjaronn Chery y Richonell Margaret en el medio; y Jay-Roy Grot en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Luis Tena salió con una disposición táctica 4-5-1 con Nicholas Hagen bajo los tres palos; Stheven Robles, José Pinto, Nicolás Samayoa y José Morales en defensa; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, Aaron Herrera, Antonio López y Oscar Santis en la mitad de cancha; y Rubio Méndez en la delantera.

Fernando Hernández Gómez fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed.

En la próxima fecha, Surinam visitará a Panamá y Guatemala jugará de visitante frente a El Salvador.

Cambios en Surinam

45′ 2T – Salió Jay-Roy Grot por Djenairo Daniels

64′ 2T – Salió Djenairo Daniels por Gleofilo Vlijter

85′ 2T – Salieron Stefano Denswil por Jean-Paul Boëtius y Richonell Margaret por Virgil Misidjan

Amonestado en Surinam:

6′ 2T Ridgeciano Haps (Conducta antideportiva)

Cambios en Guatemala

66′ 2T – Salió Rodrigo Saravia por Rudy Muñoz

73′ 2T – Salieron Rubio Méndez por Darwin Lom y Antonio López por Pedro Altán

80′ 2T – Salieron Oscar Santis por José Ardón y Stheven Robles por Óscar Castellanos

Amonestado en Guatemala: