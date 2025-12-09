Agónico gol le da triunfo 1-0 a Liverpool sobre Inter

Dominik Szoboszlai se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Liverpool metió 1 gol, efectuó 43 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.
Ryan Gravenberch fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Liverpool fue preciso con 55 pases efectivos y buscó 2 veces el arco contrario.
El técnico de Inter, Cristian Chivu, propuso una formación 3-5-2 con Yann Sommer en el arco; Manuel Akanji, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni en la línea defensiva; Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan y Federico Dimarco en el medio; y Lautaro Martínez y Marcus Thuram en el ataque.
Por su parte, el equipo de Arne Slot salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Alisson bajo los tres palos; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson en defensa; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister en la mitad de cancha; y Curtis Jones, Alexander Isak y Hugo Ekitike en la delantera.
El árbitro Felix Zwayer fue el encargado de supervisar el juego en el estadio San Siro.
En la siguiente fecha Inter se enfrentará de local ante Arsenal, mientras que Liverpool jugará de visitante frente a Olympique de Marsella.
Cambios en Inter
- 10′ 1T – Salió Hakan Çalhanoglu por Piotr Zielinski
- 30′ 1T – Salió Francesco Acerbi por Yann Bisseck
- 82′ 2T – Salieron Marcus Thuram por Ange Bonny, Henrikh Mkhitaryan por Petar Sucic y Federico Dimarco por Carlos Augusto
Amonestados en Inter:
- 12′ 1T Lautaro Martínez (Conducta antideportiva), 11′ 2T Henrikh Mkhitaryan (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 38′ 2T Alessandro Bastoni (Insultar o desaprobar al árbitro)
Cambios en Liverpool
- 67′ 2T – Salieron Alexander Isak por Florian Wirtz y Joe Gomez por Conor Bradley
Amonestados en Liverpool:
- 38′ 1T Hugo Ekitike (Conducta antideportiva) y 28′ 2T Curtis Jones (Conducta antideportiva)