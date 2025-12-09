Agónico gol le da triunfo 1-0 a Liverpool sobre Inter

Liverpool hizo mejor las cosas y se llevó la victoria ante Inter en la fecha 6 de la Champions. Dominik Szoboszlai definió el destino del encuentro, en el minuto 42 del segundo tiempo, al convertir un tiro desde el punto penal para Liverpool.

Dominik Szoboszlai se alzó como el jugador más destacado del partido. El volante de Liverpool metió 1 gol, efectuó 43 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Ryan Gravenberch fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Liverpool fue preciso con 55 pases efectivos y buscó 2 veces el arco contrario.

El técnico de Inter, Cristian Chivu, propuso una formación 3-5-2 con Yann Sommer en el arco; Manuel Akanji, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni en la línea defensiva; Luis Henrique, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan y Federico Dimarco en el medio; y Lautaro Martínez y Marcus Thuram en el ataque.

Por su parte, el equipo de Arne Slot salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Alisson bajo los tres palos; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Andrew Robertson en defensa; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister en la mitad de cancha; y Curtis Jones, Alexander Isak y Hugo Ekitike en la delantera.

El árbitro Felix Zwayer fue el encargado de supervisar el juego en el estadio San Siro.

En la siguiente fecha Inter se enfrentará de local ante Arsenal, mientras que Liverpool jugará de visitante frente a Olympique de Marsella.

Cambios en Inter

10′ 1T – Salió Hakan Çalhanoglu por Piotr Zielinski

30′ 1T – Salió Francesco Acerbi por Yann Bisseck

82′ 2T – Salieron Marcus Thuram por Ange Bonny, Henrikh Mkhitaryan por Petar Sucic y Federico Dimarco por Carlos Augusto

Amonestados en Inter:

12′ 1T Lautaro Martínez (Conducta antideportiva), 11′ 2T Henrikh Mkhitaryan (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 38′ 2T Alessandro Bastoni (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Liverpool

67′ 2T – Salieron Alexander Isak por Florian Wirtz y Joe Gomez por Conor Bradley

Amonestados en Liverpool: