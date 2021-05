Agüero: Es un honor estar diez años en el mismo club

Sergio Aguero, del Manchester City, es levantado por sus compañeros en el final de la Premier League. El argentino jugó su último partido en casa. (Foto Prensa Libre: EFE).

Convertido en una leyenda tras una década de éxitos con los Citizens, el argentino Sergio Agüero se despidió de la afición del Manchester City con un doblete en el triunfo 5-0 sobre el Everton, este domingo en la última jornada de la Premier League.

El ‘Kun’, que abandonará la entidad tras disputar el 29 de mayo la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea, jugó su último partido con el City en la Premier, disputando los últimos 25 minutos, después de haberse perdido los dos últimos por molestias.

Tras los goles de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus y Phil Foden, Agüero golpeó dos veces, primero en una jugada de calidad (71) y después con un certero remate de cabeza (76).

Debutó con un doblete ante el Swansea en septiembre de 2011 y se va con un nuevo doblete, sin todavía desvelar su futuro destino.

“Es mi último partido pero estoy muy contento. Lo he disfrutado mucho y mis compañeros me han ayudado a ello. Mi objetivo siempre es marcar goles y estoy muy feliz, porque en mi último partido hacer dos goles es fantástico”, dijo el argentino a Sky Sports.

“Cuando llegué aquí no sabía qué iba a pasar, por eso el primer título fue el más importante, y desde ahí empezamos a ganar mucho más. No es fácil estar diez años en un mismo club. Es un honor”, añadió.

“Prefiero no pensar más y disfrutar este momento”. Sobre su futuro, Agüero, relacionado fuertemente con el Barcelona, prefirió no pronunciarse y dijo no saber nada aún.

El atacante jugará su último partido con la camiseta celeste el próximo sábado en la final de la Champions League contra el Chelsea.