“Ahí empezaron las peleas”: Neymar relata que Mbappé sintió celos de Messi en el PSG

El actual delantero del Al Hilal dijo creer que Mbappé no aceptó de la mejor forma la llegada de Messi al PSG y en ese momento "comenzaron las peleas".

El delantero del Al Hilal, el brasileño Neymar Jr, sacudió este 17 de enero con unas palabras difundidas a través de una entrevista con su compatriota Romário en un canal de YouTube.

Neymar relató parte de su relación con Lionel Messi y Kylian Mbappé cuando los tres formaron un tridente de ataque en el París Saint Germain francés e indicó que cree que el joven astro que ahora brilla en el Real Madrid "tuvo celos" del argentino.

El razonamiento detrás de las palabras de Neymar es que antes de que Messi arribara a París, Mbappé y él "bromeaban" y "siempre se ayudaban", pero que después "comenzaron las peleas" y los "cambios de comportamiento".

"Fue un chico que al principio, cuando llegó, fue fundamental. Lo llamaba 'Golden Boy' (…) Venía a mi casa, salíamos a cenar juntos, tuvimos unos buenos años", narró.

Luego dijo que cuando llegó Messi, considera que Mbappé se puso "un poco celoso".

"Cuando vino Messi, creo que se puso un poco celoso. Creo que no quería dividirme con nadie (risas). Ahí empezaron las peleas y los cambios de comportamiento", añadió.

“En la última semana antes de irme del Barça, Messi vino a hablarme y me dijo:



¿Por qué te vas? ¿Querés ser el mejor del mundo? Yo te voy a convertir en el mejor del mundo”.



El tridente que formaron los tres astros generó expectativa entre los aficionados parisinos y muchos esperaban por fin poder levantar la ansiada Champions League, misma que no nunca llegó y según Neymar, se debe al "ego" que existió.

"El ego es bueno, pero uno tiene que saber que no juega solo. (...) Si nadie corre y nadie se ayuda, es imposible ganar algo", sentenció.

El brasileño también consideró que durante su etapa en el PSG era el de su mejor momento como futbolista, pero las lesiones le impidieron aportar lo que quiso.

"Me lesioné muchos años seguidos. Llevo seis, siete años lesionándome y no son lesiones de dos semanas, son de tres, seis meses. Eso me perjudicó", dijo.