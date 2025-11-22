Ajax vs Benfica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Ajax vs Benfica: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Palpitamos la previa del choque entre Ajax y Benfica. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Ajax y Benfica, por la fecha 5 de la Champions, se jugará el próximo martes 25 de noviembre, a partir de las 11:45 horas, en el estadio Johan Cruyff Arena.

Así llegan Ajax y Benfica

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Galatasaray por un resultado de 0 a 3. El combinado local no ha logrado ganar en los últimos 3 encuentros disputados en el campeonato. Sus rivales han vencido su valla en 14 oportunidades y apenas logró 1 gol a favor.

Últimos resultados de Benfica en partidos de la Champions

Benfica viene de caer derrotado 0 a 1 ante Bayer Leverkusen. Necesita sumar de cualquier manera para no volver a sufrir en el campeonato como en los recientes 3 cotejos, en los que le han convertido 8 goles y registró tan solo 2 a favor.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League – 2021/2022, y fue Benfica quien ganó 0 a 1.

Próximos partidos de Ajax en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 6: vs Qarabag: 10 de diciembre – 11:45 horas
  • Fecha 7: vs Villarreal: 20 de enero – 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Olympiacos: 28 de enero – 14:00 horas
Próximos partidos de Benfica en UEFA – Champions League 2025-2026
  • Fecha 6: vs Napoli: 10 de diciembre – 14:00 horas
  • Fecha 7: vs Juventus: 21 de enero – 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Madrid: 28 de enero – 14:00 horas
Horario Ajax y Benfica, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

