Por la fecha 16 de la Liga, los Merengues se llevaron este domingo tres puntos como visitante frente a los Babazorros. Pasados 23 minutos del primer tiempo, Kylian Mbappé desequilibró el marcador a favor de su equipo después de una gran jugada. Sin embargo, Alavés reaccionó y Carlos Vicente igualó el resultado al minuto 23 de la segunda etapa a través de una jugada. La tensión se mantuvo alta hasta el minuto 30 de la misma mitad, cuando Rodrygo marcó el gol decisivo tras una jugada.

La figura del encuentro fue Jude Bellingham. El volante de Real Madrid se destacó frente a Alavés dio 46 pases correctos, robó 4 pelotas y pateó 2 veces al arco.

Otro de los futbolistas clave en el estadio el Mendi fue Rodrygo. El delantero de Real Madrid convirtió 1 gol, pateó 3 veces al arco ante Alavés y dio 12 pases correctos.

El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Victor Parada en la línea defensiva; Calebe Goncalves, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez y Abde Rebbach en el medio; y Lucas Boyé en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Xabier Alonso Olano se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Víctor Valdepeñas en defensa; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham en la mitad de cancha; y Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Víctor García Verdura.

Los Babazorros visitarán a Osasuna en la próxima jornada, mientras que los Merengues recibirán a Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu.

El local está en el décimo segundo puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Alavés

66′ 2T – Salieron Pablo Ibáñez por Toni Martínez y Calebe Goncalves por Carlos Vicente

67′ 2T – Salió Abde Rebbach por Carles Aleñá

88′ 2T – Salieron Victor Parada por Youssef Enriquez y Vinicius Júnior por Franco Mastantuono

Amonestados en Alavés:

5′ 1T Victor Parada (Conducta antideportiva), 44′ 2T Abde Rebbach (Insultar o desaprobar al árbitro) y 47′ 2T Ander Guevara (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Real Madrid

77′ 2T – Salieron Víctor Valdepeñas por Dean Huijsen y Arda Güler por Gonzalo García

82′ 2T – Salieron Rodrygo por Brahim Díaz y Denis Suárez por Ander Guevara

Amonestado en Real Madrid: