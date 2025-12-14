Ajustada victoria por 2 a 1 de Real Madrid

La figura del encuentro fue Jude Bellingham. El volante de Real Madrid se destacó frente a Alavés dio 46 pases correctos, robó 4 pelotas y pateó 2 veces al arco.
Otro de los futbolistas clave en el estadio el Mendi fue Rodrygo. El delantero de Real Madrid convirtió 1 gol, pateó 3 veces al arco ante Alavés y dio 12 pases correctos.
El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Victor Parada en la línea defensiva; Calebe Goncalves, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez y Abde Rebbach en el medio; y Lucas Boyé en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Xabier Alonso Olano se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger y Víctor Valdepeñas en defensa; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham en la mitad de cancha; y Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Víctor García Verdura.
Los Babazorros visitarán a Osasuna en la próxima jornada, mientras que los Merengues recibirán a Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu.
El local está en el décimo segundo puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 39 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.
Cambios en Alavés
- 66′ 2T – Salieron Pablo Ibáñez por Toni Martínez y Calebe Goncalves por Carlos Vicente
- 67′ 2T – Salió Abde Rebbach por Carles Aleñá
- 88′ 2T – Salieron Victor Parada por Youssef Enriquez y Vinicius Júnior por Franco Mastantuono
Amonestados en Alavés:
- 5′ 1T Victor Parada (Conducta antideportiva), 44′ 2T Abde Rebbach (Insultar o desaprobar al árbitro) y 47′ 2T Ander Guevara (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Real Madrid
- 77′ 2T – Salieron Víctor Valdepeñas por Dean Huijsen y Arda Güler por Gonzalo García
- 82′ 2T – Salieron Rodrygo por Brahim Díaz y Denis Suárez por Ander Guevara
Amonestado en Real Madrid:
- 34′ 2T Vinicius Júnior (Conducta antideportiva)