Al borde del llanto: el revelador video de Cristiano Ronaldo en el camerino de la Juventus

La ambición del portugués no es un secreto para nadie y, por si a alguien le quedaban dudas, ese video es una prueba más.

Cristiano Ronaldo ingresa al camerino evidentemente molesto: “¡Hay que intentarlo más! ¡Qué m…! ¡No jugamos nada!”, señala, mientras está al borde del llanto.

El portugués, ahora jugador del Manchester United, toma asiento y no deja de insistir en lo mal que está jugando su equipo, en el duelo de la Champions League frente al Porto; el equipo de Turín quedó eliminado en ese duelo, en la fase de octavos de final.

La personalidad de un campeón: @Cristiano Ronaldo en estado puro 💥

Las imágenes corresponden al documental "Juventus All or Nothing" pic.twitter.com/ENkNMxl7A8

— Lucho Suárez (@SirLuchoSuarez) November 25, 2021