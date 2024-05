Desde el inicio de la temporada, la lesión de Neymar dejó al Al Hilal sin su estrella, pero eso no impidió que el equipo mostrara un rendimiento excepcional frente a sus rivales. El dominio del Al Hilal se hizo evidente a medida que avanzaba la competición, destacando su imponente liderazgo en la tabla de posiciones con 89 puntos, inalcanzables para el Al Nassr, que se encuentra en segundo lugar con 77 puntos, a tres jornadas del final.

El Al Nassr, equipo donde milita Cristiano Ronaldo, ve escapar nuevamente el título de liga saudita por segundo año consecutivo. Con la derrota ante el Al Hilal, sus esperanzas se centran ahora en la Copa del Rey, donde deberán triunfar si desean evitar cerrar la temporada sin trofeos. Desde su llegada en enero de 2023, Ronaldo aún no ha logrado conquistar el campeonato local, quedando su única conquista en la Copa de Clubes Campeones Árabes.

La próxima oportunidad para que Cristiano Ronaldo pueda añadir un título saudita a su palmarés será el 31 de mayo, cuando se dispute la final de la Copa del Rey contra, una vez más, el Al Hilal. Con esta nueva cita, el astro portugués buscará redimirse y llevar la gloria a su equipo en una competición que se ha convertido en un desafío recurrente para él.

Neymar celebrating the Al Hilal title with his daughter 🥰



📸 @motim_osm pic.twitter.com/qIv5ePULCa