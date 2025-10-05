Alavés logró una victoria sólida ante Elche por 3 a 1

Elche no tuvo respuesta y los Babazorros se llevaron el triunfo en el encuentro disputado por la fecha 8 de la Liga. El primero de Alavés llegó de parte de Carlos Vicente, tras un penal (30′ 2T), y después apareció Toni Martínez con un gol de jugada (35′ 2T). Elche pudo reducir la diferencia cuando André Silva disparó en el minuto 48 del segundo tiempo. A pesar de sus intentos, no pudo cambiar el resultado y acabó perdiendo por 3 a 1 después de un buen disparo de Lucas Boyé.

Un momento destacado del partido fue el gol de Toni Martínez en el minuto 35 del segundo tiempo. El delantero sacó un tremendo disparo desde el semicírculo, después de recibir una asistencia de Carles Aleñá. El balón entró al palo derecho derecho y abajo.

La figura del encuentro fue Carles Aleñá. El volante de Alavés se destacó frente a Elche dio 16 pases correctos y robó 2 pelotas.

También fue clave en el estadio el Mendi, Pablo Ibáñez. El volante de Alavés se destacó frente a Elche ya que dio 26 pases correctos robó 4 pelotas y pateó 5 veces al arco.

El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Youssef Enriquez en la línea defensiva; Calebe Goncalves, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez y Abde Rebbach en el medio; y Lucas Boyé y Toni Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Jon Lopez se plantaron con una estrategia 3-5-2 con Iñaki Peña bajo los tres palos; Víctor Chust, David Affengruber y Pedro Bigas en defensa; Álvaro Núñez, Grady Diangana, Aleix Febas, Marc Aguado y Germán Valera en la mitad de cancha; y Alvaro Rodriguez y Rafael Mir en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Miguel Ortiz Arias.

Los Babazorros recibirán a Valencia en la próxima jornada, mientras que Elche recibirá a Athletic Bilbao en el estadio Martínez Valero.

El local está en el noveno puesto con 11 puntos, mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Alavés

36′ 1T – Salió Calebe Goncalves por Carlos Vicente

71′ 2T – Salieron Abde Rebbach por Carles Aleñá, Antonio Blanco por Denis Suárez y Pablo Ibáñez por Ander Guevara

85′ 2T – Salió Toni Martínez por Victor Parada

Amonestados en Alavés:

27′ 1T Jon Pacheco (Conducta antideportiva), 38′ 1T Antonio Blanco (Conducta antideportiva) y 44′ 2T Jonny Otto (Conducta antideportiva)

Cambios en Elche

45′ 2T – Salió Grady Diangana por Martim Neto

68′ 2T – Salió Rafael Mir por André Silva

76′ 2T – Salió Marc Aguado por John Donald

84′ 2T – Salieron Martim Neto por Léo Pétrot y Alvaro Rodriguez por Adam Boayar

Amonestado en Elche:

39′ 1T Grady Diangana (Conducta antideportiva)

Expulsado en Elche: