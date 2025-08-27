Alavés vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 09:00 horas.

Así llegan Alavés y Atlético de Madrid

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Betis.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Elche..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de mayo, en el torneo España – LALIGA 2024 – 2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el noveno puesto con 3 puntos (1 PG – 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (1 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 9 Alavés 3 2 1 0 1 0 13 Atlético de Madrid 1 2 0 1 1 -1

