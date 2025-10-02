Alavés vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Liga

Así llegan Alavés y Elche
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Mallorca. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 5.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Celta. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 4.
Elche no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.
En sus últimos 4 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de febrero, en el torneo España – LaLiga Santander 2021-2022, y Elche resultó vencedor por 3 a 1.
El local está en el décimo primer puesto con 8 puntos (2 PG – 2 PE – 3 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (3 PG – 4 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|4
|Elche
|13
|7
|3
|4
|0
|4
|11
|Alavés
|8
|7
|2
|2
|3
|-1
Próximos partidos de Alavés en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 9: vs Valencia: 20 de octubre – 13:00 horas
- Fecha 10: vs Rayo Vallecano: 26 de octubre – 14:00 horas
- Fecha 11: vs Espanyol: 2 de noviembre – 09:15 horas
- Fecha 12: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Elche en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 9: vs Athletic Bilbao: 19 de octubre – 06:00 horas
- Fecha 10: vs Espanyol: 25 de octubre – 08:15 horas
- Fecha 11: vs Barcelona: 2 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 12: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela: 08:00 horas