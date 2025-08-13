Alavés vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Alavés vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Levante, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo sábado 16 de agosto a las 13:30 horas.

|

En la primera jornada de la Liga, los Babazorros reciben a los Granotes el próximo sábado 16 de agosto. El cotejo se jugará desde las 13:30 horas en el estadio el Mendi.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de mayo, en el torneo España – LaLiga Santander 2021-2022, y Levante resultó vencedor por 3 a 1.

Próximos partidos de Alavés en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 2: vs Betis: 22 de agosto – 13:30 horas
  • Fecha 3: vs Atlético de Madrid: 30 de agosto – 09:00 horas
  • Fecha 4: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Levante en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 2: vs Barcelona: 23 de agosto – 13:30 horas
  • Fecha 3: vs Elche: 29 de agosto – 11:30 horas
  • Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre – 08:15 horas
  • Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Levante, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

