Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga se jugará el próximo domingo 4 de enero a las 11:30 horas.

Así llegan Alavés y Real Oviedo

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Osasuna. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. No pudo concretar ninguno de sus remates y ha recibido 6 en contra.

El local está en el décimo cuarto puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG – 5 PE – 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 14 Alavés 18 17 5 3 9 -6 19 Real Oviedo 11 17 2 5 10 -19

Próximos partidos de Alavés en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

