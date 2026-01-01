Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Así llegan Alavés y Real Oviedo
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Osasuna. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 9.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. No pudo concretar ninguno de sus remates y ha recibido 6 en contra.
El local está en el décimo cuarto puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG – 5 PE – 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|46
|18
|15
|1
|2
|31
|2
|Real Madrid
|42
|18
|13
|3
|2
|20
|3
|Atlético de Madrid
|37
|18
|11
|4
|3
|17
|14
|Alavés
|18
|17
|5
|3
|9
|-6
|19
|Real Oviedo
|11
|17
|2
|5
|10
|-19
Próximos partidos de Alavés en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 19: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Oviedo en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas