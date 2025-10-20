Alavés y Valencia empataron sin goles

Denis Suárez estrelló un disparo en el palo a los 86 minutos del segundo tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.
A pesar que Alavés efectuó la mayor cantidad de remates durante todo el partido (14 disparos) no le alcanzó para romper la paridad del encuentro frente a Valencia.
La figura del encuentro fue Antonio Blanco. El volante de Alavés se destacó frente a Valencia dio 90 pases correctos y robó 2 pelotas.
José Copete también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Valencia fue importante debido a que recuperó 2 pelotas y despejó 8 pelotas peligrosas.
El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Youssef Enriquez en la línea defensiva; Calebe Goncalves, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Abde Rebbach en el medio; y Lucas Boyé y Toni Martínez en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Carlos Corberán se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en defensa; Luis Rioja, Pepelu, Javi Guerra y Diego López en la mitad de cancha; y Arnaut Danjuma y Hugo Duro en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Iosu Galech Apezteguía.
Los Babazorros visitarán a Rayo Vallecano en la próxima jornada, mientras que los Ches recibirán a Villarreal en el estadio Mestalla. Para los Ches será un partido especial en esta competencia, al enfrentarse a su histórico rival en el derbi de la Comunitat.
El local está en el décimo puesto con 12 puntos, mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo.
Cambios en Alavés
- 59′ 2T – Salieron Abde Rebbach por Carles Aleñá y Pablo Ibáñez por Denis Suárez
- 60′ 2T – Salió Calebe Goncalves por Carlos Vicente
Amonestado en Alavés:
- 28′ 1T Youssef Enriquez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)
Cambios en Valencia
- 70′ 2T – Salieron Arnaut Danjuma por Daniel Raba y Toni Martínez por Jon Guridi
- 79′ 2T – Salieron José Copete por Eray Cömert, Hugo Duro por Lucas Beltrán y Javi Guerra por Baptiste Santamaria
Amonestados en Valencia:
- 36′ 2T Diego López (Conducta antideportiva) y 39′ 2T Baptiste Santamaria (Conducta antideportiva)