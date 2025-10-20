Alavés y Valencia empataron sin goles

Los Babazorros y los Ches no lograron abrir el marcador en el partido correspondiente a la fecha 9, disputado este lunes en el estadio el Mendi.

Denis Suárez estrelló un disparo en el palo a los 86 minutos del segundo tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

A pesar que Alavés efectuó la mayor cantidad de remates durante todo el partido (14 disparos) no le alcanzó para romper la paridad del encuentro frente a Valencia.

La figura del encuentro fue Antonio Blanco. El volante de Alavés se destacó frente a Valencia dio 90 pases correctos y robó 2 pelotas.

José Copete también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Valencia fue importante debido a que recuperó 2 pelotas y despejó 8 pelotas peligrosas.

El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Youssef Enriquez en la línea defensiva; Calebe Goncalves, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Abde Rebbach en el medio; y Lucas Boyé y Toni Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Carlos Corberán se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en defensa; Luis Rioja, Pepelu, Javi Guerra y Diego López en la mitad de cancha; y Arnaut Danjuma y Hugo Duro en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Iosu Galech Apezteguía.

Los Babazorros visitarán a Rayo Vallecano en la próxima jornada, mientras que los Ches recibirán a Villarreal en el estadio Mestalla. Para los Ches será un partido especial en esta competencia, al enfrentarse a su histórico rival en el derbi de la Comunitat.

El local está en el décimo puesto con 12 puntos, mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Alavés

59′ 2T – Salieron Abde Rebbach por Carles Aleñá y Pablo Ibáñez por Denis Suárez

60′ 2T – Salió Calebe Goncalves por Carlos Vicente

Amonestado en Alavés:

28′ 1T Youssef Enriquez (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Valencia

70′ 2T – Salieron Arnaut Danjuma por Daniel Raba y Toni Martínez por Jon Guridi

79′ 2T – Salieron José Copete por Eray Cömert, Hugo Duro por Lucas Beltrán y Javi Guerra por Baptiste Santamaria

Amonestados en Valencia: