La selección de Alemania mostró su mejor versión este lunes y goleó 5-0 a Países Bajos, con un doblete de Florian Wirtz y anotaciones de Derry Scherhant, Nico Schlotterbeck y Brajan Gruda, para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El encuentro se resolvió en la segunda mitad, cuando el conjunto alemán desplegó todo su poder ofensivo después de un primer tiempo más equilibrado. Alemania comenzó el partido con una presión alta y consiguió recuperar el balón en campo contrario, aunque también asumió riesgos, pues cada vez que Países Bajos superaba la primera línea de presión encontraba espacios para generar peligro.

Las alarmas se encendieron en el Estadio Olímpico al minuto 19, cuando los dirigidos por Xavi Hernández protagonizaron un contragolpe prometedor que no terminó en gol porque Summerville resbaló dentro del área cuando se disponía a rematar sin marca.

Alemania tenía mayor posesión y realizaba un importante desgaste físico. Sus principales aproximaciones llegaron por las bandas, con Derry Scherhant y Brajan Gruda como protagonistas.

Mientras Países Bajos generaba peligro mediante contragolpes esporádicos, los alemanes tardaron en encontrar espacios para llegar con claridad a la portería rival. La primera ocasión clara llegó al minuto 31, cuando Scherhant remató al poste después de recibir un centro de Philipp Treu desde la derecha.

El propio Scherhant abrió el marcador al minuto 41, con un remate dentro del área hacia el segundo poste, después de recibir un pase de Joshua Kimmich y superar con un recorte a Denzel Dumfries.

Alemania sentenció el partido en el segundo tiempo

El complemento comenzó con una oportunidad de Scherhant y dos aproximaciones de Países Bajos, una de Dumfries al minuto 48 y otra de Cody Gakpo, que pudieron cambiar el rumbo del encuentro.

Sin embargo, Alemania respondió con una ráfaga ofensiva de 10 minutos que terminó por inclinar el partido a su favor y descompuso al conjunto neerlandés.

Florian Wirtz marcó el 2-0 al minuto 60, con un remate desde la media luna después de recuperar el balón ante Dumfries. Cinco minutos más tarde, Nico Schlotterbeck amplió la ventaja con un cabezazo, tras aprovechar un tiro libre ejecutado por Gruda desde el sector izquierdo.

La superioridad alemana continuó y al minuto 71 llegó el segundo tanto de Wirtz. El mediocampista culminó una gran jugada colectiva con una definición de volea dentro del área, después de recibir un centro de Gruda.

Con el encuentro prácticamente resuelto, Brajan Gruda completó la goleada 5-0 al minuto 78, coronando una destacada actuación individual.

Con este resultado, Alemania confirmó su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones y dejó una contundente demostración de su poder ofensivo, especialmente durante el segundo tiempo.