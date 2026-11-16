Vinícius Júnior explica por qué tuvo un inicio irregular de temporada con el Real Madrid

Vinícius Júnior reconoció que su irregular inicio de temporada con el Real Madrid está relacionado con una preparación física menos exigente durante sus vacaciones y con las preocupaciones sobre su futuro contractual. El delantero brasileño admitió que las negociaciones para renovar su vínculo y el interés de otros clubes afectaron su concentración, aunque aseguró que confía en recuperar su mejor versión en los momentos decisivos del curso.

El atacante hizo estas declaraciones este lunes durante una conferencia de prensa previa al amistoso que Brasil disputará frente a Singapur. En el encuentro, también habló sobre su rendimiento con la selección brasileña, las críticas que recibe el equipo y el proceso de renovación encabezado por Carlo Ancelotti.

El futbolista del Real Madrid explicó que su preparación durante las vacaciones fue diferente a la de temporadas anteriores, debido al impacto emocional que representó la eliminación de Brasil en el Mundial 2026.

"Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Aproveché las vacaciones para descansar, desconectar y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años", reconoció.

El delantero, que acumula un gol y tres asistencias en 12 partidos con el Real Madrid durante la presente temporada, también relacionó su rendimiento con la incertidumbre sobre su futuro en el club español.

"Todo eso pudo afectar a mi inicio de temporada. También mi renovación y que muchos clubes se interesaran por mí el pasado verano. Todo me afectó mucho mentalmente, igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga", explicó.

Messi y Cristiano, sus referentes de regularidad

Vinícius también habló sobre la dificultad de mantener un rendimiento sobresaliente durante muchos años y utilizó como ejemplo las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

"Mantenerse tanto tiempo a un nivel tan alto es muy difícil. Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi lo consiguieron durante tantos años, haciendo los mismos números. Soy humano y cometo errores muchas veces, pero siempre intento mejorar. Intento entender mejor el fútbol y el día a día, pero tengo 26 años. También tengo que disfrutar un poco de la vida", afirmó.

Pese a las dificultades de su inicio de temporada, el brasileño recordó que el curso anterior también atravesó una etapa con poca producción goleadora antes de recuperar su efectividad.

"Hasta diciembre solo había marcado cinco goles y después terminé con más de veinte, como en el resto de temporadas. Estoy preparándome y evolucionando porque en los momentos más decisivos de la temporada siempre estoy ahí", manifestó.

Vinícius asume su responsabilidad con Brasil

El delantero también se refirió al rendimiento de la selección brasileña, que viene de perder 3-2 frente a Japón, pese a que él consiguió marcar dos goles. El futbolista reconoció que durante sus primeras convocatorias no comprendía completamente la exigencia que representa defender los colores de Brasil.

"Jugué mal muchos partidos con la selección. Tenía la costumbre de jugar los amistosos como si fueran otro partido del club y tardé en entender que, con Brasil, los amistosos son como un Mundial. El aficionado no quiere saber si es un amistoso. Tengo que salir, marcar goles y hacer ganar al equipo", señaló.

"Antes venía a disfrutar del momento con mis amigos y terminaba desconectándome demasiado. Cambié mi mentalidad, hice dos buenos Mundiales, pero en los momentos importantes no jugué tan bien", agregó.

Defiende el proceso de Carlo Ancelotti

Vinícius también aceptó las críticas que recibe la selección brasileña después de su eliminación en el Mundial y defendió el proceso de renovación encabezado por Carlo Ancelotti.

"La gente pide jugadores nuevos, el entrenador los trae y después se quejan. Están en su derecho. Hasta que encontremos nuestro estilo de juego, vamos a sufrir con esto", señaló.

Además, aseguró que está dispuesto a asumir una mayor responsabilidad dentro del equipo para reducir la presión sobre los futbolistas más jóvenes, como Endrick y Estevão. "Ya he jugado dos Mundiales y la mayor responsabilidad tiene que ser mía, porque tengo más experiencia y soy uno de los mejores del mundo. Tengo que asumir ese papel para que los jóvenes puedan aprender y evolucionar", afirmó.

Finalmente, el atacante elogió a Ancelotti, con quien asegura haber recuperado su efectividad goleadora en la selección brasileña, y reconoció el cariño que siente por el entrenador italiano. "Me defendió y me orientó de la mejor manera. Cuando supe que venía a la selección, me alegré porque sabía que mis números mejorarían. Ya llevo diez goles con él y antes solo había marcado seis", concluyó.