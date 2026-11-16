Alphonso Davies: qué lesión sufrió el jugador del Bayern Múnich ante Guatemala

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Alphonso Davies: qué lesión sufrió el jugador del Bayern Múnich ante Guatemala

El lateral canadiense Alphonso Davies se lesionó el muslo izquierdo ante Guatemala y será baja indefinida en el Bayern Múnich.

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Bayern Múnich pierde a Alphonso Davies por una nueva lesión muscular (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

El internacional canadiense Alphonso Davies sufrió un desgarro muscular en el muslo izquierdo y estará fuera de las canchas por tiempo indefinido, según informó el Bayern Múnich a través de un comunicado publicado en su página web.

La lesión se produjo durante el partido de Canadá frente a Guatemala, disputado el pasado fin de semana por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El diagnóstico fue confirmado por los médicos del club bávaro después de que el futbolista regresara a Múnich.

El lateral izquierdo ha estado afectado por distintas lesiones musculares en los últimos años. Este nuevo inconveniente representa el cuarto desgarro que sufre durante los últimos tres años. La lesión se produjo durante un esprint, sin que existiera contacto con un futbolista rival, lo que obligó al jugador a abandonar el terreno de juego.

Las constantes molestias físicas de Davies llevaron al Bayern a incorporar al lateral izquierdo Nathaniel Brown, quien se convirtió en una alternativa para competir por la titularidad en esa posición.

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Sin embargo, la llegada de Brown coincidió con una recuperación en el rendimiento de Davies, quien había conseguido estabilizar su condición física y recuperar protagonismo dentro del equipo alemán.

Una nueva preocupación para Vincent Kompany

La sucesión de lesiones en el Bayern ha obligado al entrenador Vincent Kompany a modificar constantemente su esquema y aprovechar la versatilidad de sus futbolistas.

En varios encuentros, Davies y Brown han coincidido en el terreno de juego. El canadiense ha ocupado posiciones más adelantadas, incluso como extremo izquierdo, mientras que Brown ha tenido participación en otras zonas ofensivas.

Estas variantes también han estado relacionadas con las ausencias de Luis Díaz, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Ismael Saibari. En el lateral izquierdo, el equipo también ha recurrido a Josip Stanisic.

Ahora, la nueva lesión de Davies representa otro problema para Kompany, quien espera recuperar próximamente a Gnabry y Musiala, cuyas rehabilitaciones se encuentran avanzadas.

Por el momento, el Bayern no ha establecido una fecha para el regreso del defensor canadiense, cuya evolución determinará cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos y a la actividad competitiva.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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