Alexander-Arnold se presenta en el Real Madrid: “He crecido viendo sus Champions”

El nuevo defensa del Real Madrid, el inglés Trent Alexander-Arnold, señaló este jueves que llega para formar parte del éxito del club blanco y que ha crecido viéndolo conquistar tres Champions League consecutivas.

"He crecido viendo ganar al Madrid tres Champions seguidas. No me extraña ver al Madrid ganando títulos. Quiero ser parte de todo el éxito de ahora en adelante. El club tiene una mentalidad ganadora", declaró en rueda de prensa tras la presentación como nuevo fichaje del equipo merengue.

De su nuevo entrenador, Xabi Alonso, dijo que le ha transmitido que era un ídolo para él y que trabajar con él es un sueño hecho realidad: "Ha impactado en la forma en la que juego. Hacía cosas imposibles y me ha influido a la hora de trabajar y entrenar duro".

Alexander-Arnold, cuyo fichaje se anunció el pasado 30 de mayo, pasó el reconocimiento médico antes de la firma y se unirá a la expedición del equipo que disputará el Mundial de Clubes en Estados Unidos a partir del 14 de junio.

El lateral británico lucirá el dorsal 12 en su primer torneo como jugador del Real Madrid, en el que podría debutar el 18 de junio ante el Al Hilal.

Respecto a su rival en la posición de lateral derecho, el futbolista alabó a Dani Carvajal, que estuvo la pasada temporada en el dique seco por una lesión en la rodilla.

"Es un jugador fantástico. Respeto todo lo que ha conseguido. No se consigue sin talento y sin trabajo duro", indicó.

"Solo quiero jugar, es lo importante. Eso lo decide el entrenador, yo tengo que entrenar bien y demostrar lo que puedo hacer. Si tengo la oportunidad de hacerlo la semana que viene, daré lo mejor", incidió el jugador que empezará a entrenar el viernes con sus nuevos compañeros.

- Similitudes -

Preguntado sobre las diferencias entre el Liverpool, su anterior club, y el Real Madrid, se limitó a decir que ha tenido suerte de jugar "con el equipo más grande de Inglaterra" y "ahora con el más grande de España".

"Ambos han dominado y han ganado sus ligas. Es un honor poder representar a los dos. Tienen muchas similitudes. En Liverpool esperaban que ganásemos títulos y aquí también", precisó.

Antes, el defensa fue presentado en sociedad en la ciudad deportiva de Valdebebas, situado a las afueras de la capital.

"Gracias a todos por esta oportunidad. Fichar por el Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad", afirmó Alexander-Arnold en un perfecto español que sorprendió a muchos de los asistentes.

"Tengo muchas ganas de enseñar mi juego a los madridistas. Soy consciente de la responsabilidad que supone jugar aquí. Voy a darlo todo para enseñar mi juego y ganar muchos títulos", prosiguió el defensa de 26 años.

En el acto, el presidente blanco Florentino Pérez recalcó que el Mundial es el próximo reto del equipo y destacó al jugador como refuerzo.

"Eres uno de los defensas con más asistencias de la historia de la liga inglesa. Has formado parte del once mundial FIFA en 2020 y dos veces del equipo ideal de la UEFA", remarcó Pérez.

Alexander-Arnold pasó por la academia del Liverpool y ganó la Liga de Campeones con su club de la infancia en 2019, así como los títulos de la Premier League en 2020 y 2025.

También conquistó un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa de Inglaterra, dos Copas de la Liga y una Supercopa de Inglaterra.

El futbolista es internacional desde 2018 con Inglaterra, selección con la que ha disputado dos Mundiales (2018 y 2022) y una Eurocopa (2024).