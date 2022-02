Ancelotti busca un plan B para llenar el vacío que deja Karim Benzema

Para alivio del técnico, Vinicius, cumplida su sanción de un partido, estará salvo complicaciones físicas para dichos encuentros. Con Hazard, Jovic y Bale siendo residuales hasta la fecha, el italiano cuenta con “la piedra en el pie” de Marco Asensio como buena noticia para esos días clave.

Contra el Granada, Isco fue titular, por primera vez desde el pasado 28 de agosto. Volvió a actuar de ‘falso 9’ a pesar de que en los partidos precedentes no funcionó. Carletto repitió un plan que no le había salido hasta ahora. Quizá buscaba esa circulación de balón que, como aseguró, le faltó en Bilbao el pasado jueves para no caer en cuartos de final de la Copa del Rey; pero tampoco le salió.