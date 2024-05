El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó este 3 de mayo que el portero Thibaut Courtois jugará contra el Cádiz el sábado 4, en su vuelta a la competición tras su grave lesión de rodilla.

"Thibaut está bien. Mañana va a jugar después de mucho tiempo", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de la 34ª jornada.

"Es una buena noticia para nosotros que vuelva. Está muy bien, tiene mucha ilusión. Creo que todos estamos encantados de que pueda volver", añadió Ancelotti.

Courtois no ha jugado con el Real Madrid desde que en agosto se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un entrenamiento, a pocos días de comenzar la temporada.

A punto de regresar en marzo, el internacional belga sufrió una rotura en el menisco interno, de la que tuvo que ser operado y retrasó su reaparición.

Ancelotti no quiso, sin embargo, adelantar, si Courtois podría ser titular en caso de una hipotética final de Champions.

"La final que tenemos en la cabeza es la del miércoles contra el Bayern (de Munich, en la vuelta de semifinales del torneo continental) en la que va jugar Lunin, y después ya veremos", dijo Ancelotti.

El técnico merengue también adelantó que el defensa brasileño Militao será titular el sábado para seguir acumulando minutos tras su vuelta de lesión y también formará de entrada el joven turco Arda Güler.

El Real Madrid podría proclamarse campeón de Liga el sábado si gana su encuentro contra el Cádiz y el Barcelona no lo hace en su duelo con el Girona, pero el técnico merengue prefiere mantenerse cauto.

"No está en nuestra mano, por eso no queremos hablar de celebración. El objetivo es sumar tres puntos para acercarnos a ganar esta competición, no pensamos en lo que pueda pasar después, sólo sumar tres puntos ante un equipo que está peleando para no descender", concluyó.