Ancelotti responde a Simeone: “Pueden ser espinas que duelen”

Simeone, que confesó que no había visto el partido de octavos de final entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, en el que el equipo gallego pidió dos penaltis no señalados, dejó un mensaje en rueda de prensa el viernes que fue respondido horas después por Ancelotti.

“El partido de ayer no lo vi, sinceramente. Me comentaron episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay desde hace cien años, así que no sé qué les sorprende”, afirmó Simeone.

“Esto son cosas que se dicen a veces para la galería”, respondió Ancelotti en la Ciudad Real Madrid cuando le trasladaron las palabras del técnico argentino, con el que mantiene una buena relación y con el que siempre intercambia elogios en sus declaraciones.

“En este sentido creo que todo el mundo del futbol es consciente de la presencia del Real Madrid ahora y lo que ha representado en 125 años de historia. Todo el mundo del futbol lo tiene muy claro. Supongo que pueden ser espinas que duelen”, sentenció. EFE

Se siente respaldado

Ancelotti confirmó la reunión mantenida el miércoles con las altas esferas del club, tras ser goleado por el Barcelona en la final de la Supercopa de España, y afirmó que se siente “respaldado”.

“Tengo una relación muy buena con el presidente y con José Ángel (Sánchez, director general). No tengo ningún problema. Me siento respaldado en todos los momentos desde que llegué y será así hasta el último día que esté. No hay ningún problema, seguimos trabajando juntos e intentando hacerlo lo mejor posible como siempre”, reconoció.

Más parco en palabras estuvo Ancelotti cuando fue preguntado por si en la reunión solicitó fichajes para corregir lagunas defensivas en su plantilla. “He hablado con José Ángel como de costumbre, lo pasamos muy bien y hablamos de todo”, se limitó a responder.

El técnico italiano asumió su responsabilidad por no alcanzar el nivel de juego que desea y por los errores cometidos ante el Barcelona. “No me molesta para nada que me cuestionen porque es parte de mi trabajo”, dijo.