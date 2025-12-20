Ante Budimir impulsó la victoria 3-0 de Osasuna frente a Alavés con dos goles

El protagonismo de Ante Budimir lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Osasuna mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 11 pases correctos.
También fue clave en el estadio el Sadar, Aimar Oroz. El volante de Osasuna se destacó frente a Alavés ya que dio 23 pases correctos y pateó 2 veces al arco.
El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Sergio Herrera en el arco; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando y Abel Bretones en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró, Rubén García y Aimar Oroz en el medio; y Víctor Muñoz y Ante Budimir en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Eduardo Coudet se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Antonio Sivera bajo los tres palos; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Victor Parada en defensa; Denis Suárez, Antonio Blanco y Pablo Ibáñez en la mitad de cancha; y Calebe Goncalves, Toni Martínez y Abde Rebbach en la delantera.
El partido en el estadio el Sadar fue dirigido por el árbitro César Soto Grado.
Por la próxima fecha, los Rojillos recibirán a Athletic Bilbao. Por otro lado, los Babazorros recibirán a Real Oviedo.
El local está en el décimo segundo puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo.
Cambios en Osasuna
- 68′ 2T – Salieron Valentin Rosier por Iñigo Arguibide y Rubén García por Kike Barja
- 84′ 2T – Salieron Abel Bretones por Juan Cruz y Ante Budimir por Raul García
- 88′ 2T – Salieron Aimar Oroz por Asier Osambela y Denis Suárez por Jon Guridi
Amonestados en Osasuna:
- 28′ 2T Alejandro Catena (Discutir con un rival) y 30′ 2T Abel Bretones (Insultar o desaprobar al árbitro)
Cambios en Alavés
- 45′ 2T – Salieron Abde Rebbach por Carles Aleñá y Calebe Goncalves por Carlos Vicente
- 76′ 2T – Salió Pablo Ibáñez por Aitor Mañas
Amonestados en Alavés:
- 15′ 2T Victor Parada (Conducta antideportiva) y 28′ 2T Carles Aleñá (Discutir con un rival)