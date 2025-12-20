Ante Budimir impulsó la victoria 3-0 de Osasuna frente a Alavés con dos goles

Los Rojillos se llevaron un merecido triunfo en el estadio el Sadar, durante la fecha 17 de la Liga. Ante Budimir demostró un gran juego al marcar dos goles de jugada y de penal, ambos en el segundo tiempo, (26′ y 35′), desempeñando un papel clave en la actuación colectiva de su equipo. Raul García se unió al espectáculo goleador en el minuto 47 de la segunda mitad con una anotación.

El protagonismo de Ante Budimir lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Osasuna mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 11 pases correctos.

También fue clave en el estadio el Sadar, Aimar Oroz. El volante de Osasuna se destacó frente a Alavés ya que dio 23 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Sergio Herrera en el arco; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando y Abel Bretones en la línea defensiva; Jon Moncayola, Lucas Torró, Rubén García y Aimar Oroz en el medio; y Víctor Muñoz y Ante Budimir en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Eduardo Coudet se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Antonio Sivera bajo los tres palos; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Victor Parada en defensa; Denis Suárez, Antonio Blanco y Pablo Ibáñez en la mitad de cancha; y Calebe Goncalves, Toni Martínez y Abde Rebbach en la delantera.

El partido en el estadio el Sadar fue dirigido por el árbitro César Soto Grado.

Por la próxima fecha, los Rojillos recibirán a Athletic Bilbao. Por otro lado, los Babazorros recibirán a Real Oviedo.

El local está en el décimo segundo puesto con 18 puntos, mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo.

Cambios en Osasuna

68′ 2T – Salieron Valentin Rosier por Iñigo Arguibide y Rubén García por Kike Barja

84′ 2T – Salieron Abel Bretones por Juan Cruz y Ante Budimir por Raul García

88′ 2T – Salieron Aimar Oroz por Asier Osambela y Denis Suárez por Jon Guridi

Amonestados en Osasuna:

28′ 2T Alejandro Catena (Discutir con un rival) y 30′ 2T Abel Bretones (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Alavés

45′ 2T – Salieron Abde Rebbach por Carles Aleñá y Calebe Goncalves por Carlos Vicente

76′ 2T – Salió Pablo Ibáñez por Aitor Mañas

Amonestados en Alavés: