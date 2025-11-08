Antoine Griezmann marca un doblete en la victoria 3-1 de Atlético de Madrid ante Levante

Con la pelota en su poder (71% de posesión), Atlético de Madrid tuvo el partido en su mano. Además, efectuó mayor cantidad de disparos. De los 24 remates, 14 acertaron al arco rival y 8 se fueron desviados.
El mejor jugador del partido fue Antoine Griezmann. El atacante de Atlético de Madrid anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 9 pases correctos.
Julián Álvarez se destacó también en el estadio el Metropolitano. El atacante de Atlético de Madrid disparó al arco contrario en 5 oportunidades y efectuó 31 pases correctos.
El técnico de Atl. Madrid, Diego Simeone, propuso una formación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, José María Giménez, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Álex Baena en el medio; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en el ataque.
Por su parte, el equipo de Julián Calero salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Unai Elgezabal, Matías Moreno y Manu Sánchez en defensa; Carlos Álvarez, Kervin Arriaga y Jon Olasagasti en la mitad de cancha; y Etta Eyong y Roger Brugué en la delantera.
Jesús Gil Manzano fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Metropolitano.
El próximo partido de el Atleti en el campeonato será como visitante ante Getafe, mientras que los Granotes visitarán a Valencia.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 25 puntos y se ubica en el tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 9 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo.
Cambios en Atlético de Madrid
- 60′ 2T – Salieron Pablo Barrios por Antoine Griezmann y Alexander Sorloth por Thiago Almada
- 72′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Nicolás González
- 78′ 2T – Salieron Matteo Ruggeri por Nahuel Molina y Álex Baena por Conor Gallagher
Amonestados en Atlético de Madrid:
- 38′ 2T Nahuel Molina (Conducta antideportiva), 41′ 2T Marcos Llorente (Insultar o desaprobar al árbitro) y 44′ 2T José María Giménez (Conducta antideportiva)
Cambios en Levante
- 73′ 2T – Salieron Jon Olasagasti por Goduine Koyalipou y Roger Brugué por José Luis Morales
- 84′ 2T – Salió Unai Elgezabal por Oriol Rey
- 85′ 2T – Salieron Manu Sánchez por Alan Matturro y Jeremy Toljan por Víctor García
Amonestado en Levante:
- 39′ 1T Jon Olasagasti (Conducta antideportiva)