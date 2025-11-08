Antoine Griezmann marca un doblete en la victoria 3-1 de Atlético de Madrid ante Levante

El Atleti derrotó este sábado por 3 a 1 a los Granotes, en el encuentro por la fecha 12 de la Liga. Los goles del partido para el local los anotó Antoine Griezmann (15′ 2T y 34′ 2T) y Adrián de la Fuente (11′ 1T, en contra). Mientras que el gol de visitante lo hizo Manu Sánchez (20′ 1T). Una gran jugada de los Granotes, a los 20 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Manu Sánchez. Un pase de Jon Olasagasti encontró al defensor, quien ganó la posición y se elevó para golpear con la cabeza la pelota y mandarla al palo derecho de Jan Oblak.

Con la pelota en su poder (71% de posesión), Atlético de Madrid tuvo el partido en su mano. Además, efectuó mayor cantidad de disparos. De los 24 remates, 14 acertaron al arco rival y 8 se fueron desviados.

El mejor jugador del partido fue Antoine Griezmann. El atacante de Atlético de Madrid anotó 2 goles, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 9 pases correctos.

Julián Álvarez se destacó también en el estadio el Metropolitano. El atacante de Atlético de Madrid disparó al arco contrario en 5 oportunidades y efectuó 31 pases correctos.

El técnico de Atl. Madrid, Diego Simeone, propuso una formación 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, José María Giménez, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke y Álex Baena en el medio; y Alexander Sorloth y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Julián Calero salió a la cancha con un esquema 5-3-2 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Unai Elgezabal, Matías Moreno y Manu Sánchez en defensa; Carlos Álvarez, Kervin Arriaga y Jon Olasagasti en la mitad de cancha; y Etta Eyong y Roger Brugué en la delantera.

Jesús Gil Manzano fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Metropolitano.

El próximo partido de el Atleti en el campeonato será como visitante ante Getafe, mientras que los Granotes visitarán a Valencia.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 25 puntos y se ubica en el tercer puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 9 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Atlético de Madrid

60′ 2T – Salieron Pablo Barrios por Antoine Griezmann y Alexander Sorloth por Thiago Almada

72′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Nicolás González

78′ 2T – Salieron Matteo Ruggeri por Nahuel Molina y Álex Baena por Conor Gallagher

Amonestados en Atlético de Madrid:

38′ 2T Nahuel Molina (Conducta antideportiva), 41′ 2T Marcos Llorente (Insultar o desaprobar al árbitro) y 44′ 2T José María Giménez (Conducta antideportiva)

Cambios en Levante

73′ 2T – Salieron Jon Olasagasti por Goduine Koyalipou y Roger Brugué por José Luis Morales

84′ 2T – Salió Unai Elgezabal por Oriol Rey

85′ 2T – Salieron Manu Sánchez por Alan Matturro y Jeremy Toljan por Víctor García

Amonestado en Levante: