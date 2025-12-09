Apretada victoria de Mónaco frente a Galatasaray

De local, Mónaco venció 1-0 a Galatasaray, en la fecha 6 de la Champions. Fue Folarin Balogun quien logró anotar para que festeje Mónaco, en el minuto 22 del segundo tiempo.

Después de una jugada individual sobre la derecha, el delantero remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.

El volante de Mónaco Denis Zakaria desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 49 del segundo tiempo.

Folarin Balogun se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Mónaco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 7 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Maghnes Akliouche. El mediocampista de Mónaco acertó 27 pases correctos, quitó 2 pelotas y remató al arco 4 veces.

El director técnico de Mónaco, Sébastien Pocognoli, planteó una estrategia 4-5-1 con Lukás Hrádecky en el arco; Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu y Caio Henrique en la línea defensiva; Denis Zakaria, Lamine Camara, Maghnes Akliouche, Takumi Minamino y Aleksandr Golovin en el medio; y Folarin Balogun en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Okan Buruk se pararon con un esquema 4-5-1 con Ugurcan Cakir bajo los tres palos; Rolland Sallai, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci y Ismail Jakobs en defensa; Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Ilkay Gündogan y Baris Yilmaz en la mitad de cancha; y Victor Osimhen en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Stade Louis II fue Danny Makkelie.

Mónaco visitará a Real Madrid en la próxima jornada. Por el lado de Galatasaray jugará de local frente a Atlético de Madrid.

Cambios en Mónaco

74′ 2T – Salió Takumi Minamino por Jordan Teze

81′ 2T – Salió Aleksandr Golovin por Kassoum Ouattara

85′ 2T – Salió Folarin Balogun por Mika Biereth

Amonestado en Mónaco:

50′ 2T Mika Biereth (Conducta antideportiva)

Cambios en Galatasaray

62′ 2T – Salió Ilkay Gündogan por Yunus Akgün

67′ 2T – Salió Ugurcan Cakir por Günay Güvenc

78′ 2T – Salió Ismail Jakobs por Mauro Icardi

Amonestados en Galatasaray: