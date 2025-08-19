Apretada victoria de Real Madrid frente a Osasuna con un gol de penal

Kylian Mbappé se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 33 pases correctos.
Otro jugador importante en el partido fue Aurélien Tchouaméni. El mediocampista de Real Madrid acertó 84 pases correctos, quitó 5 pelotas y remató al arco 3 veces.
El director técnico de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, planteó una estrategia 4-3-3 con Thibaut Courtois en el arco; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en el medio; y Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Alessio Lisci se pararon con un esquema 5-4-1 con Sergio Herrera bajo los tres palos; Valentin Rosier, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz y Abel Bretones en defensa; Jon Moncayola, Lucas Torró, Rubén García y Aimar Oroz en la mitad de cancha; y Ante Budimir en la delantera.
El juez seleccionado para el partido en el estadio Santiago Bernabéu fue Adrián Cordero Vega.
Los Merengues visitarán a Real Oviedo en la próxima jornada. Por el lado de los Rojillos jugarán de local frente a Valencia.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 3 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita aún no sumó unidades y ocupa el décimo sexto lugar en el torneo.
Cambios en Real Madrid
- 67′ 2T – Salieron Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal y Brahim Díaz por Franco Mastantuono
- 89′ 2T – Salió Arda Güler por Dani Ceballos
Amonestado en Real Madrid:
- 44′ 2T Kylian Mbappé (Conducta antideportiva)
Cambios en Osasuna
- 64′ 2T – Salió Rubén García por Víctor Muñoz
- 77′ 2T – Salieron Aimar Oroz por Moi Gómez y Vinicius Júnior por Gonzalo García
- 84′ 2T – Salió Juan Cruz por Raul García
Amonestado en Osasuna:
- 8′ 2T Alessio Lisci (Insultar o desaprobar al árbitro)
Expulsado en Osasuna:
- 49′ 2T Abel Bretones (Roja directa)