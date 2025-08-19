Apretada victoria de Real Madrid frente a Osasuna con un gol de penal

En el estadio Santiago Bernabéu, el enfrentamiento entre los Merengues y los Rojillos en la fecha 1 de la Liga terminó con un triunfo apretado del equipo anfitrión por 1 a 0. Fue Kylian Mbappé quien logró anotar para que festejen los Merengues, en el minuto 5 del segundo tiempo, mediante un tiro desde el punto penal.

Kylian Mbappé se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Real Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 33 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Aurélien Tchouaméni. El mediocampista de Real Madrid acertó 84 pases correctos, quitó 5 pelotas y remató al arco 3 veces.

El director técnico de Real Madrid, Xabier Alonso Olano, planteó una estrategia 4-3-3 con Thibaut Courtois en el arco; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en la línea defensiva; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler en el medio; y Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinicius Júnior en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Alessio Lisci se pararon con un esquema 5-4-1 con Sergio Herrera bajo los tres palos; Valentin Rosier, Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz y Abel Bretones en defensa; Jon Moncayola, Lucas Torró, Rubén García y Aimar Oroz en la mitad de cancha; y Ante Budimir en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Santiago Bernabéu fue Adrián Cordero Vega.

Los Merengues visitarán a Real Oviedo en la próxima jornada. Por el lado de los Rojillos jugarán de local frente a Valencia.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 3 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita aún no sumó unidades y ocupa el décimo sexto lugar en el torneo.

Cambios en Real Madrid

67′ 2T – Salieron Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal y Brahim Díaz por Franco Mastantuono

89′ 2T – Salió Arda Güler por Dani Ceballos

Amonestado en Real Madrid:

44′ 2T Kylian Mbappé (Conducta antideportiva)

Cambios en Osasuna

64′ 2T – Salió Rubén García por Víctor Muñoz

77′ 2T – Salieron Aimar Oroz por Moi Gómez y Vinicius Júnior por Gonzalo García

84′ 2T – Salió Juan Cruz por Raul García

Amonestado en Osasuna:

8′ 2T Alessio Lisci (Insultar o desaprobar al árbitro)

Expulsado en Osasuna: