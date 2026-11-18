El Real Madrid renovó el contrato del mediapunta turco Arda Güler hasta el 30 de junio de 2032, según anunció el club este miércoles. El futbolista, considerado una de las principales apuestas de presente y futuro de la institución, amplía su vínculo después de consolidarse como una pieza importante en el equipo dirigido por José Mourinho.

Güler, internacional con la selección de Turquía, llegó al conjunto blanco en julio de 2023, cuando tenía apenas 18 años. Desde entonces, ha conquistado una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga española y una Supercopa de España.

Durante su presentación, acompañado por su familia, el joven futbolista expresó su deseo de convertirse en "una leyenda" del Real Madrid. Procedente del Fenerbahce, Güler debutó con la camiseta madridista el 6 de enero de 2024, en un partido de la Copa del Rey frente a la Arandina. Desde entonces, acumula 126 encuentros con el equipo español.

Aunque inicialmente tuvo dificultades para encontrar continuidad en el once titular, su talento, visión de juego y capacidad para generar oportunidades le permitieron ganar protagonismo.

Esta temporada, bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho, el mediapunta se ha convertido en uno de los futbolistas habituales de la alineación.

En la actual campaña suma 14 partidos, 11 como titular, con cuatro goles y cuatro asistencias, además de desempeñar un papel importante en la elaboración ofensiva y la conexión con los delanteros.

Los reconocimientos de Arda Güler

El crecimiento del futbolista turco también se ha reflejado en sus distinciones individuales.

En septiembre pasado recibió el reconocimiento al jugador revelación de la Liga de Campeones 2025-2026. Además, terminó la temporada anterior como quinto máximo asistente de LaLiga EA Sports y obtuvo los premios al mejor jugador sub-23 de septiembre y al mejor gol de marzo.

También formó parte del equipo ideal de la temporada, consolidando su proyección dentro del futbol europeo.

Güler quiere dejar su propia huella en el Real Madrid

Después de anunciarse su renovación, el futbolista expresó su satisfacción por continuar en el club y manifestó su deseo de seguir conquistando títulos.

"Estoy muy contento de jugar en el Real Madrid, con el mejor club del mundo. Vamos a seguir así. ¿Hala Madrid!", expresó en un video publicado por la institución.

En sus redes sociales, Güler también compartió un mensaje titulado "Historia que tú hiciste, historia por hacer", en el que destacó el orgullo que representa vestir la camiseta madridista.

"Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor. Seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única", manifestó.

📜 𝓗𝓲𝓼𝓽𝓸𝓻𝓲𝓪 𝓹𝓸𝓻 𝓱𝓪𝓬𝓮𝓻... @10ardaguler https://t.co/valqb25s2D — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 18, 2026

El mediapunta también agradeció al presidente del club, Florentino Pérez, a su familia, compañeros, entrenadores y aficionados por el respaldo recibido desde su llegada.

"Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el staff y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032", concluyó.

Con esta renovación, el Real Madrid asegura la continuidad de una de sus principales jóvenes figuras hasta el 2032, mientras Güler busca consolidarse como uno de los referentes del proyecto deportivo blanco.