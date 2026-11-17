La ausencia de Cristiano Ronaldo sigue siendo un desafío para Portugal. Después de la goleada por 1-4 que sufrió ante Dinamarca el sábado, el equipo dirigido por Jorge Jesus volvió a mostrar dificultades este martes frente a Gales. Sin embargo, logró una victoria por 2-3 que le permitió conservar el liderato de su grupo.

Portugal cerró el primer parón internacional con cuatro victorias en cuatro partidos, dos de ellas con Cristiano Ronaldo. En cambio, en los dos encuentros más recientes sufrió una derrota y consiguió un triunfo ajustado, con seis goles recibidos y cuatro anotados.

Ante Gales, el conjunto portugués comenzó con ventaja. Bruno Fernandes abrió el marcador en el minuto 11 con un potente remate de derecha desde el borde del área. La jugada nació de la presión portuguesa y de una recuperación de Joao Neves, que aprovechó un error de la defensa local en la salida del balón.

La reacción de Gales fue inmediata. Apenas dos minutos y diez segundos después, Brooks empató el encuentro con un remate de izquierda, raso y colocado junto al poste, tras recibir un pase hacia atrás. Diogo Costa había detenido el primer intento de los locales, pero no pudo evitar el segundo.

Portugal tuvo una oportunidad clara para recuperar la ventaja, pero Francisco Trincao envió el balón por encima de la portería cuando estaba cerca del área pequeña. Gales, por su parte, comenzó a encontrar espacios al contragolpe y obligó a Diogo Costa a intervenir nuevamente para evitar un gol de Harry Wilson.

En el minuto 40, Gales se puso por delante. Una jugada rápida, construida desde su propio campo, terminó con una carrera y una definición de Thomas para establecer el 2-1. Ese resultado dejó momentáneamente a Portugal fuera del primer puesto de su grupo.

La respuesta portuguesa llegó apenas dos minutos después. Pedro Neto marcó el 2-2 y devolvió a su selección al liderato, aunque el equipo seguía sin mostrar seguridad defensiva.

En la segunda parte, Portugal tuvo una de sus mejores oportunidades mediante una acción individual de Pedro Neto, quien superó a su marcador y estrelló un remate cruzado contra el poste.

Jorge Jesus buscó mejorar el ataque con los ingresos de Joao Félix y Carlos Forbs en sustitución de Gonçalo Ramos y Francisco Trincao. Joao Félix intentó sorprender con un disparo desviado, mientras que Diogo Costa volvió a ser decisivo con una parada en el minuto 68.

En la siguiente jugada, Carlos Forbs anotó el 2-3 y puso nuevamente en ventaja a Portugal. El gol llegó cuando Gales había generado peligro y el encuentro seguía abierto.

La situación se complicó para los visitantes en el minuto 74, cuando Pedro Neto fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla. Portugal tuvo que defender su ventaja con un jugador menos y resistió la presión de Gales hasta el final.

La victoria aseguró el primer puesto del grupo para los portugueses, que podrían enfrentarse a España en los cuartos de final. Aunque cumplieron el objetivo, los problemas defensivos mostrados ante Dinamarca y Gales dejan dudas sobre su rendimiento frente a rivales de mayor exigencia.