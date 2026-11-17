Noruega protagonizó una remontada espectacular frente a Dinamarca en el estadio Parken, donde se impuso 2-3 con un penalti de Erling Haaland en el tiempo añadido. El resultado le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones, mientras que los daneses quedaron obligados a luchar por la permanencia en la primera división del torneo.

El encuentro comenzó de la mejor manera para Dinamarca. Apenas habían transcurrido 15 minutos cuando Rasmus Højlund y Pierre-Emile Højbjerg marcaron los goles que colocaron el 2-0 en el marcador. El conjunto local parecía tener el control, pero Noruega reaccionó y encontró espacios para cambiar el rumbo del partido.

La primera respuesta llegó con Erling Haaland, quien aprovechó un error del guardameta danés Mads Hermansen. El portero intentó salir jugando ante Martin Ødegaard, perdió el balón y el capitán noruego asistió al delantero del Manchester City, que descontó para su selección.

Noruega tomó el control del encuentro durante la segunda parte. Con Ødegaard como conductor y Antonio Nusa como uno de sus principales generadores de peligro, el equipo visitante insistió hasta encontrar el empate. El 2-2 llegó después de una acción de Nusa, cuyo pase terminó con un remate de Schjelderup al poste. El rebote quedó para Ødegaard, quien envió el balón al fondo de la portería.

Cuando el empate parecía definitivo, Noruega encontró una última oportunidad en el tiempo añadido. Tras una revisión del VAR, el árbitro señaló un penalti por una mano dentro del área y Haaland asumió la responsabilidad. El delantero no falló desde los once metros y completó la remontada con el 2-3 definitivo.

La victoria desató la celebración de los noruegos en Parken y confirmó su clasificación a los cuartos de final. Dinamarca, que había llegado al encuentro después de golear a Portugal como visitante, terminó con una derrota que la obliga a disputar la lucha por evitar el descenso a la segunda división de la Liga de Naciones.