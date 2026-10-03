Argentina golea 7-0 a Burkina Faso y se prepara para despedir a Lionel Messi

La Selección Argentina goleó ayer por 7-0 a Burkina Faso en un amistoso disputado en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en la segunda presentación del vigente subcampeón del mundo, y en la antesala del duelo del próximo martes que marcará el último encuentro de Lionel Messi con la Albiceleste.

Con goles de Lautaro Martínez, Moumouni Diallo, en contra, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, Argentina sumó su segunda goleada en esta fecha FIFA, tras la victoria por 4-0 ante Bolivia del miércoles pasado en Córdoba.

Argentina tuvo una gran actuación ante un equipo africano que presentó mayoría de jugadores juveniles y que llegó a Buenos Aires apenas cinco horas antes del inicio del partido, por un inconveniente con su plantilla para el traslado desde Casablanca.

El encuentro, donde Lionel Scaloni hizo once cambios, además sirvió para que en la era de este entrenador debuten tres jugadores más: Matías Soulé, Tomás Palacios y Santiago Castro para llevar la cuenta a 73.

El partido siempre fue dominado desde el arranque por Argentina, que en el minuto 3 se puso en ventaja con un penalti cometido por Moumouni Diallo a Agustín Giay y que Lautaro Martínez convirtió en gol tras el rebote del portero Guira Razak.

En el minuto 8 un remate de Julián Álvarez desviado en el propio Moumouni Diallo amplió la diferencia para la ‘Albiceleste’ y apenas cuatro minutos después fue Gianluca Prestianni quien anotó su primer tanto en la selección absoluta tras la combinación y asistencia de Lautaro.

El cuarto llegó a través de un pase largo de Alexis Mac Allister para Nicolás Paz, quien en primera instancia fue bloqueado y después pudo definir cuando estaba mano a mano con Razak.

Antes de terminar el primer tiempo fue Julián Álvarez quien pudo anotar tras una asistencia de Prestianni para lograr su primer tanto post mundialista para el jugador del Atlético de Madrid.

En el segundo tiempo, el técnico argentino rotó todo el banquillo, incluso el ingreso del portero Gerónimo Rulli por Emiliano Martínez, y el penúltimo gol llegó en el minuto 57 cuando Franco Mastantuono definió mano a mano tras la cesión de Lautaro Martínez.

En el último minuto de juego llegó un centro de Valentín Barco para que Giuliano Simeone marque de cabeza para decorar el resultado.

Luego de esta goleada, Argentina tendrá una noche emocionante el próximo martes cuando despida de la Selección a Lionel Messi en su último amistoso de esta fecha FIFA ante Benín, también en el Estadio Monumental de Buenos Aires.