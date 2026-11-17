Fútbol Internacional
Argentina golea 7-0 a Costa Rica con dobletes de Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono
La Albiceleste firmó una contundente victoria con siete anotaciones y una destacada actuación de sus jóvenes figuras.
Argentina celebró una contundente goleada 7-0 frente a Costa Rica. (Foto Prensa Libre: EFE)
La Selección de Argentina cerró el 2026 con una contundente goleada 7-0 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. La Albiceleste dejó atrás la derrota 2-1 ante Uruguay y respondió con una exhibición ofensiva ante su afición.
Lionel Scaloni presentó un equipo con esquema 4-3-3, liderado por Emiliano Martínez en la portería. En defensa estuvieron Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Román Vega, mientras que Enzo Fernández, Máximo Perrone y Alexis Mac Allister conformaron el mediocampo. En ataque aparecieron Julián Álvarez, Nico Paz y Gianluca Prestianni.
Nico Paz abrió el marcador al minuto 8 y amplió la ventaja al 38, mientras que Julián Álvarez anotó al 35 y 43 para establecer el 4-0 antes del descanso. En la segunda parte, Franco Mastantuono marcó al 48 y 88, y Mac Allister completó la goleada al 78.
Por su parte, Costa Rica, dirigida por Bryan Ruiz, apostó por un esquema 4-1-4-1, con Patrick Sequeira como guardameta. La defensa estuvo integrada por Kenyel Michel, Juan Vargas, Francisco Calvo y Gerald Taylor; Carlos Mora, Aarón Salazar, Celso Borges, Andrey Soto y Josimar Méndez ocuparon el mediocampo, con Manfred Ugalde como referente ofensivo.
De esta manera, Argentina despidió el año con una victoria contundente en Córdoba, en un encuentro que también permitió a Scaloni observar variantes y futbolistas de cara a los próximos desafíos internacionales.