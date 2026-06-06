Argentina impone su jerarquía ante Honduras y vence 2-0 con goles de Lautaro y Simeone

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Argentina impone su jerarquía ante Honduras y vence 2-0 con goles de Lautaro y Simeone

La Albiceleste dominó el amistoso disputado en Texas ante la Selección de Honduras y cerró una de las pruebas de preparación rumbo al Mundial 2026, mientras Lionel Messi fue reservado por precaución.

Alejandra Soto

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AME9219. TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 06/06/2026.- Jugadores de Argentina celebran un gol este sábado, en un partido amistoso previo al Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Honduras en el Kyle Field de Texas (Estados Unidos). EFE/ Carlos Ramírez

Jugadores de Argentina celebran un gol este sábado, en un partido amistoso previo al Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Honduras en el Kyle Field de Texas. (Foto Prensa Libre: EFE/ Carlos Ramírez).

Argentina venció 2-0 a Honduras en un amistoso disputado en Texas y dejó buenas sensaciones en su preparación para el Mundial 2026. La Albiceleste dominó el encuentro desde el inicio gracias a su control del balón y la presión alta, mientras que Lionel Messi fue reservado por precaución y no tuvo participación.

El primer gol llegó al minuto 37, cuando Lautaro Martínez convirtió un penal para adelantar a los campeones del mundo y desatar la celebración de los aficionados argentinos presentes en el estadio.

En la segunda mitad, Argentina mantuvo el control del partido y amplió la ventaja al minuto 54. Giuliano Simeone culminó una brillante combinación con Lautaro Martínez para firmar el 2-0 definitivo con un remate de derecha.

Honduras intentó responder con la velocidad de Luis Palma, Jorge Benguché y el juvenil Dereck Moncada, pero se encontró con una defensa argentina sólida que apenas concedió espacios y aseguró una victoria cómoda para el equipo de Lionel Scaloni.

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Con la ventaja asegurada, Lionel Scaloni aprovechó el tramo final para realizar cambios y dar minutos a varios futbolistas que buscan un lugar en la convocatoria definitiva para el Mundial. Por su parte, Honduras también movió sus piezas y utilizó el encuentro para evaluar variantes antes del inicio del torneo.

Un último examen antes del Mundial

Argentina cerrará su preparación el próximo 9 de junio frente a Islandia en Alabama, en el que será su último amistoso antes del debut mundialista. La Albiceleste llegará a la cita con la misión de defender el título conquistado en Catar 2022.

El equipo de Scaloni aspira a convertirse en la tercera selección en la historia en ganar dos Copas del Mundo consecutivas, una hazaña lograda únicamente por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Mientras tanto, Lionel Messi continúa su puesta a punto para llegar en las mejores condiciones al estreno frente a Argelia.

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