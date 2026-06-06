Fútbol Internacional
Argentina impone su jerarquía ante Honduras y vence 2-0 con goles de Lautaro y Simeone
La Albiceleste dominó el amistoso disputado en Texas ante la Selección de Honduras y cerró una de las pruebas de preparación rumbo al Mundial 2026, mientras Lionel Messi fue reservado por precaución.
Jugadores de Argentina celebran un gol este sábado, en un partido amistoso previo al Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Honduras en el Kyle Field de Texas. (Foto Prensa Libre: EFE/ Carlos Ramírez).
Argentina venció 2-0 a Honduras en un amistoso disputado en Texas y dejó buenas sensaciones en su preparación para el Mundial 2026. La Albiceleste dominó el encuentro desde el inicio gracias a su control del balón y la presión alta, mientras que Lionel Messi fue reservado por precaución y no tuvo participación.
El primer gol llegó al minuto 37, cuando Lautaro Martínez convirtió un penal para adelantar a los campeones del mundo y desatar la celebración de los aficionados argentinos presentes en el estadio.
En la segunda mitad, Argentina mantuvo el control del partido y amplió la ventaja al minuto 54. Giuliano Simeone culminó una brillante combinación con Lautaro Martínez para firmar el 2-0 definitivo con un remate de derecha.
Honduras intentó responder con la velocidad de Luis Palma, Jorge Benguché y el juvenil Dereck Moncada, pero se encontró con una defensa argentina sólida que apenas concedió espacios y aseguró una victoria cómoda para el equipo de Lionel Scaloni.
Con la ventaja asegurada, Lionel Scaloni aprovechó el tramo final para realizar cambios y dar minutos a varios futbolistas que buscan un lugar en la convocatoria definitiva para el Mundial. Por su parte, Honduras también movió sus piezas y utilizó el encuentro para evaluar variantes antes del inicio del torneo.
Un último examen antes del Mundial
Argentina cerrará su preparación el próximo 9 de junio frente a Islandia en Alabama, en el que será su último amistoso antes del debut mundialista. La Albiceleste llegará a la cita con la misión de defender el título conquistado en Catar 2022.
El equipo de Scaloni aspira a convertirse en la tercera selección en la historia en ganar dos Copas del Mundo consecutivas, una hazaña lograda únicamente por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Mientras tanto, Lionel Messi continúa su puesta a punto para llegar en las mejores condiciones al estreno frente a Argelia.