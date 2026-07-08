Argentina, la última bandera de América: el campeón quedó solo entre seis europeos y un africano

La derrota de Colombia ante Suiza en la tanda de penales dejó un escenario inédito en el Mundial 2026: Argentina se convirtió en la única selección del continente americano que sigue en carrera por el título.

Con la eliminación de los cafeteros, la Albiceleste quedó como la última superviviente de la Conmebol y también de la Concacaf, cuyos tres anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— ya habían quedado fuera del torneo.

El mapa de los cuartos de final refleja un claro predominio europeo. Seis de las ocho selecciones clasificadas pertenecen a la UEFA, mientras que Marruecos representa a África y Argentina sostiene en solitario las aspiraciones del continente americano.

Más allá de la búsqueda del bicampeonato, el equipo dirigido por Lionel Scaloni carga ahora con un peso histórico adicional: mantener la tradición de los Mundiales disputados en América, donde las selecciones del continente han dominado casi toda la historia.

Una tradición que solo Alemania rompió

Con la edición de 2026, América habrá albergado nueve Copas del Mundo: Uruguay 1930, Brasil 1950, Chile 1962, México 1970, Argentina 1978, México 1986, Estados Unidos 1994, Brasil 2014 y el actual torneo compartido por Canadá, Estados Unidos y México.

En ocho de esas ediciones, el campeón fue una selección americana: Uruguay (1930 y 1950), Brasil (1962, 1970 y 1994) y Argentina (1978 y 1986). La única excepción llegó en Brasil 2014, cuando Alemania derrotó precisamente a Argentina en la final y se convirtió en la primera —y hasta ahora única— selección europea en conquistar un Mundial disputado en suelo americano.

Doce años después, la Albiceleste tiene la posibilidad de devolver el trofeo al continente donde históricamente ha permanecido la Copa del Mundo.

July 13, 2014. Maracanã rumbled. Mario Götze headered the ball in the 113th minute, Germany won the world championship for the 4th time. Argentina is heartbroken, Messi did not win the title. One goal that changed history. 🇩🇪🏆 pic.twitter.com/VbHdzRY7m1 — VintageFootballTV (@Vintage77Ball) July 4, 2026

El continente fue cayendo uno a uno

Argentina no solo sobrevivió al exigente cuadro de eliminación directa. También fue viendo cómo desaparecían, sucesivamente, el resto de representantes americanos.

Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos; Ecuador cayó en los dieciseisavos de final; Paraguay sorprendió al eliminar a Alemania, pero luego fue eliminado por Francia; Brasil se despidió en octavos frente a Noruega; y Colombia cayó ante Suiza en los penales.

En la Concacaf, Estados Unidos, México y Canadá tampoco lograron instalarse entre los ocho mejores del torneo, dejando al continente sin más representantes.

Se acabó. México queda eliminado del Mundial.



Con un Inglaterra pidiendo la hora y con 10 hombres, México queda eliminado después de un mundial que ilusionó a todo México.



Nada que reprochar más allá de que se quedaron donde siempre. pic.twitter.com/uJ8QZehHla — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) July 6, 2026

Europa vuelve a imponer su peso

La configuración de los cuartos de final confirma una tendencia que se ha consolidado durante las últimas Copas del Mundo.

Europa vuelve a colocar la amplia mayoría de selecciones en la fase decisiva, mientras África mantiene a Marruecos como su principal exponente tras repetir la histórica actuación lograda en Catar 2022.

Argentina aparece como la excepción en un cuadro dominado por equipos europeos y con la responsabilidad de sostener el protagonismo americano.

Mucho más que defender el título

El equipo de Lionel Scaloni llegó a Norteamérica como campeón vigente tras conquistar Catar 2022 y ahora afronta un desafío que trasciende la defensa de la corona.

Si logra avanzar hasta las últimas instancias, no solo mantendrá viva la opción del bicampeonato, sino que también intentará preservar una tendencia histórica: que los Mundiales disputados en América sigan siendo conquistados, mayoritariamente, por selecciones del propio continente.

Serán 32 años (mínimo) sin un anfitrión campeón del Mundial: el último fue #Francia en 1998 🇫🇷🏆



❌ 2002: #Japón afuera en octavos y #CoreaDelSur eliminado en semis.

❌ 2006: #Alemania perdió en semis.

❌ 2010: #Sudáfrica no pasó la fase de grupos.

❌ 2014: #Brasil eliminado en… pic.twitter.com/n21CBAbKkH — Histoporte (@histoporte_) July 7, 2026

Hasta ahora, únicamente Alemania logró romper esa tradición en Brasil 2014.

Con seis selecciones europeas, Marruecos como único representante africano y Argentina como la última selección americana en competencia, el Mundial 2026 vuelve a plantear una vieja pregunta del fútbol internacional: ¿podrá el continente defender su histórica fortaleza cuando la Copa del Mundo se disputa en suelo americano?