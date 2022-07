“Argentina puede ganar el Mundial de Qatar, pero le costará mucho”, dice Jorge Valdano

La Albiceleste “puede ganar el título, ¿por qué no?. No nos olvidemos que está Messi. Pero no le va resultar fácil, cualquier europeo le va a costar mucho y no estoy hablando solo de las grandes potencias“, afirmó Valdano en una entrevista con el diario argentino Página/12.

Quien fuera director deportivo y luego adjunto a la presidencia del Real Madrid de España entre 2003 y 2011 estimó que Argentina y Brasil llegan al Mundial en inferioridad de condiciones respecto a los equipos europeos que tienen la oportunidad de medirse entre sí.