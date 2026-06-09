Messi regresa con Argentina y anota de penal en la goleada 3-0 ante Islandia antes del Mundial 2026

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Messi regresa con Argentina y anota de penal en la goleada 3-0 ante Islandia antes del Mundial 2026

La selección Argentina le ganó este martes por 3-0 a Islandia en su último amistoso previo a su debut en la Copa del Mundo 2026.

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Argentina celebra uno de los goles ante Islandia en el amistoso previo al Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: AFA

La selección Argentina le ganó este martes por 3-0 a Islandia en su último amistoso previo a su debut en la Copa del Mundo 2026, donde defenderá el título del mundo logrado hace cuatro años en Catar.

Con goles de Valentín Barco (minuto 8), Lionel Messi (71’, de penalti) y Thiago Almada (86’), la ‘Albiceleste’ cerró su preparación para el Mundial en el Estadio Jordan-Hace de la ciudad de Auburn, que sufrió un temporal de lluvia en las horas previas al duelo.

El partido tuvo un comienzo con un equipo alternativo para la ‘Albiceleste’, que en el segundo tiempo tuvo el ingreso de la mayoría de sus titulares, incluido Lionel Messi, que volvió a jugar luego de la lesión sufrida en el último partido del Inter Miami.

En el inicio del encuentro, Argentina dominó y abrió el marcador al minuto 8, cuando un rebote derivó en Valentín Barco, que con un disparo desde el borde del área logró el 1-0.

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Luego del gol, Argentina mantuvo el control del balón pero careció de precisión para ampliar la ventaja ante un rival sin demasiadas opciones ofensivas.

En el inicio del complemento, Lionel Scaloni realizó seis cambios tácticos, incluyendo el ingreso de Cristian Romero y la reorganización del mediocampo con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

En el minuto 69 regresó Lionel Messi, y apenas un minuto después fue protagonista al habilitar a Lautaro Martínez, quien fue derribado por el portero Ólafsson. El árbitro Rosendo Mendoza sancionó penalti, que Messi convirtió para el 2-0.

Con este gol, el rosarino alcanzó un registro histórico al convertirse en el jugador más veterano en marcar con la Selección Argentina, con 38 años, 11 meses y 14 días, superando una marca de Ángel Amadeo Labruna.

El récord anterior pertenecía al histórico delantero de River Plate, quien había anotado su último gol internacional en 1957 ante Brasil en el Maracaná.

El cierre del partido llegó al minuto 86, cuando Thiago Almada firmó el 3-0 definitivo tras una combinación con Messi y Lautaro Martínez.

Tras estos amistosos, Argentina se concentrará en Kansas City para preparar su debut en el grupo J del Mundial ante Argelia, junto a Austria y Jordania. Islandia, por su parte, iniciará su camino en la Liga de las Naciones de UEFA ante Estonia.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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