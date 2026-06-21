Argentina vs. Austria: fecha y horario del partido por la segunda fecha del Mundial 2026

Argentina dará este lunes un paso importante en su camino por el Mundial 2026 cuando enfrente a Austria en el Dallas Stadium por la segunda jornada del Grupo J. La Albiceleste llega con confianza tras su victoria 3-0 sobre Argelia en el debut y buscará mantener el impulso para acercarse a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene la posibilidad de asegurar de forma anticipada su clasificación a la siguiente ronda. Para lograrlo necesita vencer a Austria y esperar que Jordania no derrote a Argelia en el otro encuentro del grupo.

El nuevo criterio de desempate de la FIFA también puede favorecer a Argentina, ya que prioriza los enfrentamientos directos entre selecciones igualadas en puntos. Si termina como líder del Grupo J, jugará los dieciseisavos de final ante el segundo lugar del Grupo H, en Miami.

Los datos del partido

Argentina vs. Austria

Fecha: Lunes 22 de junio de 2026

Horario: 11:00 AM (hora Guatemala)

Dallas Stadium, Dallas, Estados Unidos

Grupo J — Segunda jornada

a Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio ante Jordania en Dallas mientras que Austria se medirá ese mismo día y horario ante Argelia en Kansas City en lo que definirá el orden final del Grupo J antes del inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026.