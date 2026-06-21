Argentina vs. Austria: fecha y horario del partido por la segunda fecha del Mundial 2026

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Argentina vs. Austria: fecha y horario del partido por la segunda fecha del Mundial 2026

La Albiceleste buscará asegurar la cima del Grupo J ante Austria este lunes 22 de junio en Dallas tras la goleada 3-0 sobre Argelia en el debut, en un duelo donde el nuevo criterio de desempate de la FIFA podría jugar a favor del equipo de Lionel Scaloni.

Alejandra Soto

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GR5042. KANSAS CITY (ESTADOS UNIDOS), 18/06/2026.- Jugadores de Argentina participan en un entrenamiento este jueves, en Kansas City (EE.UU.). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La Albiceleste buscará asegurar la cima del Grupo J ante Austria este lunes 22 de junio en Dallas tras la goleada 3-0 sobre Argelia en el debut. (Foto Prensa Libre: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni).

Argentina dará este lunes un paso importante en su camino por el Mundial 2026 cuando enfrente a Austria en el Dallas Stadium por la segunda jornada del Grupo J. La Albiceleste llega con confianza tras su victoria 3-0 sobre Argelia en el debut y buscará mantener el impulso para acercarse a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene la posibilidad de asegurar de forma anticipada su clasificación a la siguiente ronda. Para lograrlo necesita vencer a Austria y esperar que Jordania no derrote a Argelia en el otro encuentro del grupo.

El nuevo criterio de desempate de la FIFA también puede favorecer a Argentina, ya que prioriza los enfrentamientos directos entre selecciones igualadas en puntos. Si termina como líder del Grupo J, jugará los dieciseisavos de final ante el segundo lugar del Grupo H, en Miami.

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Los datos del partido

  • Argentina vs. Austria
  • Fecha: Lunes 22 de junio de 2026
  • Horario: 11:00 AM (hora Guatemala)
  • Dallas Stadium, Dallas, Estados Unidos
  • Grupo J — Segunda jornada

a Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio ante Jordania en Dallas mientras que Austria se medirá ese mismo día y horario ante Argelia en Kansas City en lo que definirá el orden final del Grupo J antes del inicio de la fase eliminatoria del Mundial 2026.

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