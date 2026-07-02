Argentina vs. Cabo Verde: el duelo que roba los reflectores del Mundial 2026 este 3 de julio

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este viernes 3 de julio con tres partidos que definen nuevos clasificados a los octavos de final. El plato fuerte de la jornada será el choque entre Argentina y Cabo Verde, un duelo que enfrenta al vigente campeón del mundo con la gran revelación del torneo.

El encuentro se disputa a las 16.00 horas de Guatemala en el Estadio Miami (Hard Rock Stadium), donde Lionel Messi busca ampliar su extraordinario registro goleador frente a un rival que ha sorprendido al mundo. El capitán argentino comparte con Kylian Mbappé el liderato de goleadores del Mundial con seis tantos y, además, se convirtió en el máximo anotador de la historia de la Copa del Mundo, con 19 goles.

Del otro lado está una selección que ha roto todos los pronósticos. Cabo Verde, en su primera participación mundialista, avanzó a la fase de eliminación directa tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita, convirtiéndose en el país más pequeño en alcanzar esta instancia del torneo. Buena parte del mérito recae en su guardameta, Vozinha, cuyas actuaciones durante la fase de grupos lo colocaron entre las figuras del campeonato y lo convirtieron en un fenómeno viral.

Miami también ofrece un ambiente favorable para la Albiceleste. Miles de aficionados argentinos residentes en el sur de Florida acompañan al equipo de Lionel Scaloni, mientras Messi vuelve a jugar prácticamente en casa, ya que el Hard Rock Stadium se encuentra a pocos kilómetros del estadio donde disputa sus partidos con el Inter Miami.

#SelecciónMayor Se cerró la preparación para el próximo desafío de la albiceleste 🇦🇷



¡Vamos todos juntos una vez más! Con toda la fuerza de los argentinos 😃🩵🤍 pic.twitter.com/hHzcwFEvRs — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 2, 2026

La jornada comienza a las 12.00 horas con el duelo entre Australia y Egipto en el Estadio Dallas. El vencedor de ese compromiso se enfrenta al ganador de Argentina y Cabo Verde en los octavos de final.

El cierre es a las 19.30 horas en el Estadio Kansas City, donde Colombia busca imponer su favoritismo frente a Ghana en otro de los cruces más atractivos del día. El equipo que avance tiene como siguiente rival a Suiza, que selló su clasificación tras vencer 2-0 a Argelia.

📸 ¡ᴘᴏʀ ᴛᴏᴅᴀ ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ, ᴍᴀɴ̃ᴀɴᴀ ᴊᴜɢᴀᴍᴏs ᴄᴏɴ ᴇʟ ᴏʀɢᴜʟʟᴏ ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀɴᴏ ǫᴜᴇ ɴᴏs ᴄᴀʀᴀᴄᴛᴇʀɪᴢᴀ! 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/G9Fs7zFAe5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) July 3, 2026

Con tres boletos a los octavos de final en juego, la jornada del viernes promete combinar favoritos, selecciones revelación y la posibilidad de nuevas sorpresas en un Mundial 2026 que ya dejó eliminaciones inesperadas en la ronda de dieciseisavos.