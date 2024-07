Los cuartos de final de la Copa América 2024 comienzan el jueves 4 de julio cuando Argentina y Ecuador se enfrenten para definir quiénes entrarán a las semifinales del torneo y estar entre los 4 mejores del continente; selecciones como Brasil, Uruguay, Colombia, Canadá, Venezuela y Panamá son las que completan la lista después de concluir la fase de grupos.

Los argentinos avanzaron de la etapa de grupos como líderes con 9 puntos, algo que desde que está Lionel Scaloni al cargo del equipo, no había conseguido, derrotaron en su grupo a Canadá en el debut, a los chilenos con dificultad para abrir el marcador y Perú con muchas rotaciones.

La "Tricolor" pasó como segunda del Grupo B, cayó vencido el primer encuentro ante los venezolanos, lograron ganarle a Jamaica y por último empató sin goles en un partido aguerrido ante México; lo llamativo es que los ecuatorianos se colocaron en cuartos por segunda vez consecutiva, algo que nunca registró.

El partido se estará dando en el NRG Stadium, en Houston, escenario especial para Lionel Messi, allí es donde se convirtió en el jugador con más goles en la historia de Argentina, con un golazo de tiro libre frente a Estados Unidos en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016.

Lionel Messi está en duda para el partido debido a una sobrecarga en el recto anterior de su pierna derecha, lo ha molestado desde el encuentro ante Chile, "Qué se yo... Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Veré cómo seguimos" comentó después del partido.

La preocupación en Ecuador es la continuidad de Félix Sánchez Bas, el entrenador español según informaciones del país sudamericano no seguiría al frente de la selección pase lo que pase en el cruce de la fase final.

Estas dos se midieron en la pasada edición, en 2021 en la misma fase, Argentina eliminaría a los ecuatorianos 3-0, los tantos fueron de Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Lionel Messi de tiro libre; posteriormente los argentinos se coronarían en la Copa ganándole a Brasil en el Maracaná.

El encuentro se disputará a las 19 horas en Guatemala y el que gane se enfrentará al ganador entre Venezuela vs Canadá, que se jugará el viernes 5 de julio.