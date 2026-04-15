Arsenal empató 0-0 ante Sporting Lisboa y clasificó a Semifinales

En un encuentro sin goles, Los Gunners y Sporting empataron en el Emirates Stadium el partido correspondiente a la llave 4 de la Champions.

Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto Arsenal como Sporting Lisboa pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Leandro Trossard y Geny Catamo se quedaron con las ganas de gritar su gol.

El protagonismo de Morten Hjulmand lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Sporting Lisboa efectuó 61 pases correctos y recuperó 2 balones.

También fue clave en el Emirates Stadium, Martín Zubimendi. El volante de Arsenal se destacó frente a Sporting Lisboa ya que dio 48 pases correctos robó 4 pelotas.

A los 77 minutos del segundo tiempo, el volante de Arsenal Max Dowman dejó en ridículo con un estupendo caño a Morten Hjulmand, volante de Sporting Lisboa.

El entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, dispuso en campo una formación 4-5-1 con David Raya en el arco; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en la línea defensiva; Martín Zubimendi, Declan Rice, Noni Madueke, Eberechi Eze y Gabriel Martinelli en el medio; y Viktor Gyökeres en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Rui Borges se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Rui Silva bajo los tres palos; Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en defensa; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves en la mitad de cancha; y Luis Suárez en la delantera.

El partido en el Emirates Stadium fue dirigido por el árbitro François Letexier.

Pese a que el partido revancha terminó igualado, Arsenal avanzó a Semifinales de esta competición, al derrotar en el duelo de ida a su oponente Sporting Lisboa.

Cambios en Arsenal

55′ 2T – Salió Viktor Gyökeres por Kai Havertz

62′ 2T – Salió Noni Madueke por Max Dowman

78′ 2T – Salieron Eberechi Eze por Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli por Leandro Trossard

Amonestado en Arsenal:

24′ 2T Mikel Arteta (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Sporting Lisboa

70′ 2T – Salieron Geny Catamo por Geovany Quenda y Pedro Gonçalves por Daniel Bragança

76′ 2T – Salió Hidemasa Morita por João Simões

84′ 2T – Salieron Eduardo Quaresma por Georgios Vagiannidis y Francisco Trincão por Rafael Nel

Amonestados en Sporting Lisboa: