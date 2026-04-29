Arsenal empató ante Atlético de Madrid en el partido de ida

Cerrado empate 1-1 entre El Atleti y los Gunners en el Metropolitano, por la llave 2 de la Champions.

El delantero Viktor Gyökeres abrió el marcador para Arsenal al convertir un penal en el minuto 43 de la primera mitad, mientras que Julián Álvarez niveló el resultado al anotar desde los doce pasos en el minuto 10 de la segunda mitad.

Atlético de Madrid estuvo cerca de estirar la ventaja al empate con un bombazo de Antoine Griezmann que dio en el palo, a los 62 minutos de la segunda etapa.

Julián Álvarez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Atlético de Madrid mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 6 veces al arco contrario y acertar 24 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Declan Rice. El mediocampista de Arsenal acertó 87 pases correctos, quitó 4 pelotas y remató al arco 2 veces.

El director técnico de Atl. Madrid, Diego Simeone, planteó una estrategia 4-4-2 con Jan Oblak en el arco; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Matteo Ruggeri en la línea defensiva; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso y Ademola Lookman en el medio; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Mikel Arteta se pararon con un esquema 4-3-3 con David Raya bajo los tres palos; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães y Piero Hincapié en defensa; Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Declan Rice en la mitad de cancha; y Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Metropolitano fue Danny Makkelie.

El empate en el duelo de ida entre Atlético de Madrid y Arsenal ha dejado todo por decidir en la vuelta, con uno de ellos asegurando su puesto en la final de esta relevante competición. Volverán a verse las caras el martes 5 de mayo en el estadio Emirates Stadium.

Cambios en Atlético de Madrid

45′ 2T – Salió Giuliano Simeone por Robin Le Normand

76′ 2T – Salió Julián Álvarez por Álex Baena

87′ 2T – Salió Johnny Cardoso por Nahuel Molina

Amonestado en Atlético de Madrid:

33′ 2T Dávid Hancko (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Arsenal