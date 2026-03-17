Arsenal se enfrentará ante Bayer Leverkusen por la llave 8

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y terminó en empate a 1.
Danny Makkelie es el árbitro designado para controlar el partido.
Los resultados de Arsenal en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs Arsenal 2 (16 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 2 vs Olympiacos 0 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Slavia Praga 0 vs Arsenal 3 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Club Brugge 0 vs Arsenal 3 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Inter 1 vs Arsenal 3 (20 de enero)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Kairat Almaty 2 (28 de enero)
- Octavos de Final: Bayer Leverkusen 1 vs Arsenal 1 (11 de marzo)
Los resultados de Bayer Leverkusen en partidos de la Champions
- Fase de Liga: FC Copenhague 2 vs Bayer Leverkusen 2 (18 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayer Leverkusen 1 vs PSV 1 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Benfica 0 vs Bayer Leverkusen 1 (5 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Manchester City 0 vs Bayer Leverkusen 2 (25 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayer Leverkusen 2 vs Newcastle United 2 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Olympiacos 2 vs Bayer Leverkusen 0 (20 de enero)
- Fase de Liga: Bayer Leverkusen 3 vs Villarreal 0 (28 de enero)
- Play-offs: Olympiacos 0 vs Bayer Leverkusen 2 (18 de febrero)
- Play-offs: Bayer Leverkusen 0 vs Olympiacos 0 (24 de febrero)
- Octavos de Final: Bayer Leverkusen 1 vs Arsenal 1 (11 de marzo)
Horario Arsenal y Bayer Leverkusen, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas