Arsenal vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Deportes

Arsenal vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Te contamos la previa del duelo Arsenal vs Atlético de Madrid, que se enfrentarán en el Emirates Stadium el próximo martes 21 de octubre a las 13:00 horas.

|

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Champions se jugará el próximo martes 21 de octubre a las 13:00 horas.

Así llegan Arsenal y Atlético de Madrid

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Champions

Arsenal derrotó por 2 a 0 a Olympiacos en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions

Atlético de Madrid llega con envión anímico tras vencer por 5 a 1 a Eintracht Frankfurt.

Horario Arsenal y Atlético de Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS