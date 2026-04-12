Arsenal vs Sporting Lisboa: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Champions

El historial de los últimos 2 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 2 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA – Champions League 2025-2026, y Arsenal fue el ganador por 0 a 1.
Los resultados de Arsenal en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Athletic Bilbao 0 vs Arsenal 2 (16 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 2 vs Olympiacos 0 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Slavia Praga 0 vs Arsenal 3 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Bayern Múnich 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Club Brugge 0 vs Arsenal 3 (10 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Inter 1 vs Arsenal 3 (20 de enero)
- Fase de Liga: Arsenal 3 vs Kairat Almaty 2 (28 de enero)
- Octavos de Final: Bayer Leverkusen 1 vs Arsenal 1 (11 de marzo)
- Octavos de Final: Arsenal 2 vs Bayer Leverkusen 0 (17 de marzo)
- Cuartos de Final: Sporting Lisboa 0 vs Arsenal 1 (7 de abril)
Los resultados de Sporting Lisboa en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Sporting Lisboa 4 vs Kairat Almaty 1 (18 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Napoli 2 vs Sporting Lisboa 1 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Sporting Lisboa 2 vs Olympique de Marsella 1 (22 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Juventus 1 vs Sporting Lisboa 1 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Sporting Lisboa 3 vs Club Brugge 0 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Bayern Múnich 3 vs Sporting Lisboa 1 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero)
- Fase de Liga: Athletic Bilbao 2 vs Sporting Lisboa 3 (28 de enero)
- Octavos de Final: FK Bodo/Glimt 3 vs Sporting Lisboa 0 (11 de marzo)
- Octavos de Final: Sporting Lisboa 5 vs FK Bodo/Glimt 0 (17 de marzo)
- Cuartos de Final: Sporting Lisboa 0 vs Arsenal 1 (7 de abril)
Horario Arsenal y Sporting Lisboa, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas