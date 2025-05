Arsenal vuelve a la cima de Europa y rompe el sueño del Barcelona en la Champions Femenil

El Arsenal Femenino se coronó campeón de la UEFA Women’s Champions League este sábado tras imponerse por la mínima (1-0) al FC Barcelona en una emocionante final disputada que terminó con el sueño de bicampeonato para las catalanas. Las "gunners" alzaron así su segunda orejona en la historia, sumándose a la conseguida en el 2007 y reafirmando su resurgir en el fútbol femenino europeo.

Fue un duelo con mucha intensidad y tensión, en donde el FC Barcelona no logró imponer el ritmo habitual que lo llevó hasta la final. Aunque en tramos del partido el equipo de Jonatan Giráldez mostró mayor posesión y dominio territorial, carecieron de profundidad y precisión en los últimos metros.

El gol definitivo llegó en el minuto 74, tras una jugada rápida de las inglesas que dejó a Stina Blackstenius con espacio dentro del área. La atacante sueca, letal frente al arco, no perdonó y con un remate certero venció a la portera Cata Coll, desatando la euforia en el banquillo londinense.

El conjunto blaugrana intentó reaccionar en los últimos minutos con más ímpetu que ideas, pero la defensa del Arsenal se mostró sólida y concentrada, bloqueando cada intento de Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen y compañía. La presión final no fue suficiente para encontrar el empate.

Con este triunfo, el Arsenal rompe la hegemonía reciente del FC Barcelona en el fútbol europeo, que llegaba como favorito tras sus últimas actuaciones dominantes en la Champions. Las inglesas celebran así un título que las vuelve a colocar entre la élite del continente.

