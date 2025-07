Así celebró el campeón México con el trofeo a la mejor seleccón de Concacaf

La fiesta fue total. México volvió a consagrarse como el gigante de la Concacaf tras levantar su título número 13 (10 en el nuevo formato) en la historia de la Copa Oro, consolidándose como la mejor selección del área. Luego de derrotar a Estados Unidos por 2-1 en una final vibrante, los jugadores celebraron con total euforia el bicampeonato que los coloca nuevamente en la cima.

En el césped, la explosión fue inmediata tras el pitazo final. Los gritos de alegría, las banderas ondeando y los abrazos entre jugadores dejaron en claro el desahogo por un torneo que les exigió al máximo. La emoción fue evidente, sobre todo tras el gol definitivo de Edson Álvarez, validado por el VAR, que selló el camino al campeonato.

Los jugadores mexicanos dieron rienda suelta a la celebración, alzando con orgullo el trofeo de la Copa Oro mientras coreaban al unísono los cánticos que ya son tradición en el vestuario. La medalla al cuello y la copa en las manos hicieron que el US Bank Stadium se tiñera de verde, blanco y rojo.

Entre todos los festejos, uno de los más emocionados fue Javier "El Vasco" Aguirre. El experimentado entrenador no pudo contener las lágrimas y la sonrisa tras concretar su regreso triunfal al banquillo del "Tri". Su liderazgo fue clave para devolverle la identidad al equipo y, sobre todo, para sumar otro título a su exitosa trayectoria.

“El Vasco” ha logrado consolidarse como uno de los entrenadores más importantes en la historia del fútbol mexicano. No solo guió al equipo al bicampeonato, sino que también demostró que su fórmula sigue vigente. “Este grupo es valiente, luchador y no baja los brazos”, declaró en medio de la celebración, mientras recibía el trofeo junto al plantel.

Los festejos continuaron en los camerinos, donde no faltaron las clásicas duchas de agua, música a todo volumen y la alegría desbordante. Las imágenes de los jugadores brincando con el trofeo dieron la vuelta al mundo, reflejando el enorme orgullo de coronarse como los reyes de Concacaf.

